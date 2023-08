Cattura del lupo: “Protezione civile bloccata dall’Ente Parco”

VASTO – “Quanto accaduto stamane ha del paradossale e dell’assurdo. Nell’esprimere la mia massima solidarietà ai componenti del gruppo comunale della Protezione Civile di Vasto e nel ringraziarli per quanto da mesi stanno facendo e per quanto hanno fatto questa mattina in merito alla cattura del lupo o presunto tale, avvierò con l’avvocatura comunale una causa risarcitoria nei confronti dello Stato e della Regione Abruzzo e lo farò anche per danno all’immagine della città e nel contempo torno nuovamente a chiedere che venga cambiata immediatamente la legge nazionale che disciplina la cattura degli stessi.

Questa mattina il lupo o presunto tale è entrato nell’area di una attività privata e dopo il pronto ed immediato intervento dei volontari della Protezione civile di Vasto, guidati da Eustachio Frangione, gli stessi non hanno procedere alla cattura perché l’Ente Parco, avvisato di quanto stava accadendo, ha bloccato la Protezione Civile ed il Comune dall’intervenire.