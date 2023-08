Le Freccie infuocate nella notte buia di Re Manfredi – 21^ puntata

L’oscurità della notte avvolgeva il campo di battaglia, ma Re Manfredi non conosceva riposo. Il suo cuore era intriso di una solitudine che solo l’assenza di Edor Grinoza poteva provocare. Avrebbe dato tutto per avere al suo fianco quel compagno di mille avventure, il confidente che condivideva con lui la passione per la battaglia e la saggezza per trattare con gli altri.

La figura di Edor mancava come un pezzo fondamentale di un puzzle che non poteva essere completato. La sua intelligenza, la sua calma e la sua presenza erano elementi che Re Manfredi avrebbe desiderato in quel momento cruciale. Edor sapeva come riconciliare le menti in tempi di crisi, come cogliere le opportunità nascoste e come plasmare le decisioni con intuito e saggezza.

Ma la sua assenza non poteva impedire a Re Manfredi di affrontare il destino. In quel momento di solitudine, mentre il vento portava con sé i sussurri dei guerrieri impazienti, giunse un messaggero urgente dalla città delle seppie, così era chiamata Siponto città in cui abitavano i primi Manfredoniani.

Sul messaggio, tracciato con una calligrafia particolare che riconosceva all’istante, era scritto “ORGOGLIO E PASSIONE AMICO MIO”. Era la stessa frase che Re Manfredi e Edor Grinoza si scambiavano prima di ogni battaglia, un saluto che incarnava la loro amicizia profonda e il loro spirito combattivo.

Le parole riempirono il cuore del re di gioia e rinvigorirono la sua determinazione. Sentiva che Edor era con lui in spirito, che la loro connessione era più forte dell’assenza fisica. Il ricordo delle tante battaglie vissute insieme, delle sfide superate e delle vittorie conquistate, brillava come una fiamma nel buio della notte.

Re Manfredi sapeva che il suo amico lo aveva sostenuto in modo silenzioso ma potente. Aveva ricevuto il messaggio e con esso la forza e l’energia per affrontare l’impervia strada che si stendeva davanti a lui. L’amicizia tra loro due era un baluardo contro ogni avversità, un legame indissolubile che neanche la distanza poteva intaccare.

Così, avvolto dalla notte e dalle promesse del suo amico, Re Manfredi si preparò a guidare i suoi uomini nella battaglia imminente. Le parole di Edor lo ispiravano, guidando la sua spada e il suo spirito. La luna, anche se nascosta dalle nuvole, sembrava sorridere su di loro, testimone dell’amicizia e della passione che li legava in quel momento critico. Re Manfredi si sentì sollevato dal messaggio, il suo presagio che sentiva funesto si era sciolto nel suo cuore come neve al sole .

Dall’altra parte della valle, nel campo comandato da Tano del Bue, si sente un ululato di un lupo solitario, che spezza in due la quiete della notte, non era un ululato qualsiasi, sembrava provenire da un altro mondo. L’ululato echeggiò nel silenzio della notte, come un presagio sinistro che avrebbe potuto scuotere le coscienze addormentate dei perfidi.

Le sentinelle si irrigidirono, i loro occhi si spalancarono nel buio, mentre l’ululato sembrava riempire l’aria di una strana energia. Quel suono atavico sembrava riecheggiare attraverso le anime dei soldati, risvegliando in loro antiche paure e superstizioni.

Nell’accampamento dei perfidi, il sonno era stato spezzato. Tano del Bue e i suoi complici si alzarono di scatto, scambiando occhiate preoccupate. L’ululato del lupo sembrava un avvertimento, un segno che qualcosa stava per accadere, qualcosa che sfuggiva al loro controllo.

Ghieppo Delgelso si passò una mano sul suo volto, toccando il mento lungo e sporgente, il suo sguardo inquieto scrutava l’oscurità circostante. Gal Mezzacalza si massaggiò le tempie, era impaurito, sentendo un brivido correre lungo la sua spina dorsale. Josef delle Lettere, il loro galoppino subdolo, si morse il labbro nervosamente, consapevole che qualcosa stava cambiando.

L’ululato si ripeté, più intenso e penetrante. Era come se il lupo stesse comunicando un messaggio, come se volesse avvertire qualcuno di un pericolo imminente. Tano del Bue si avvicinò al fuoco accanto al quale avevano condiviso i loro piani malvagi, osservando le fiamme danzare in modo inquietante.

L’atmosfera era carica di tensione, eppure c’era qualcosa di stranamente affascinante nell’ululato del lupo. Sembrava portare con sé una sorta di magia, una connessione con la natura che sfuggiva alle mani crude e sporche dei perfidi.

Mentre l’ululato continuava a risuonare nell’aria, intimorendo e scoraggiando i soldati, Tano del Bue si volse verso i suoi complici con uno sguardo inquieto. “Questo ululato…” mormorò, le parole sibilavano attraverso le sue labbra. “Sembra quasi che sia un avvertimento, un richiamo degli spiriti della foresta.”

Ghieppo Delgelso annuì, la sua espressione tradiva una rara incertezza. “Potrebbe essere solo un lupo qualsiasi,” disse, cercando di scacciare l’angoscia crescente che lo avvolgeva.

Ma Gal Mezzacalza agitò la testa, un brivido di premonizione scorreva lungo la sua colonna vertebrale. “No,” sussurrò con voce tremante. “C’è qualcosa di diverso in questo ululato. È come se l’anima della notte stesse cercando di avvertirci.”

Nell’oscurità della valle, l’accampamento di Re Manfredi era avvolto da una tensione palpabile. Le voci dei soldati erano sommesse, i loro sguardi scrutavano l’orizzonte oscurato in attesa di comprenderne i segreti. Non c’era una stella che brillava sopra di loro, ma solo il buio dell’ignoto li avvolgeva come un mantello. L’agitazione cresceva mentre si chiedevano cosa stesse accadendo nel campo dei malvagi dall’altra parte delle valle.

Il Cavaliere Antonio Decomun, consigliere del re, si fece avanti con un pensiero che tentava di calmare gli animi ansiosi. “Forse, Sire, ci è stata concessa un’opportunità inaspettata. Questo potrebbe essere un incidente che ci favorisce. Le fiamme potrebbero aver confuso i nostri nemici e indebolito il loro morale.”

Re Manfredi, con gli occhi che scrutavano l’oscurità, ascoltò le parole di Antonio. Un sottile sorriso giocò sulle sue labbra, ma la sua espressione restava seria. “Non credo sia un incidente, caro cavaliere. Questo sembra essere un attacco mirato. Le fiamme non sono casuali, sono la firma di un piano ben orchestrato.”

Anche se la notte era avvolta nell’oscurità, Re Manfredi aveva occhi affilati che riuscivano a scorgere le scie di luce delle frecce infuocate. Il suo sguardo era penetrante, come se fosse capace di percepire il minimo dettaglio anche nella tenebra più profonda. La sua intuizione gli suggeriva che il fuoco non era il risultato di un incidente casuale, ma un attacco pianificato.

L’aura di incertezza e attesa aleggiava tra i soldati del re, ma il loro leader sapeva che il momento richiedeva decisioni rapide e azioni decise. “Prepariamo i nostri uomini”, ordinò con voce ferma. “Non possiamo restare in attesa qui nell’oscurità. Dobbiamo agire e scoprire cosa sta accadendo.”

Le torce vennero accese, illuminando l’accampamento e scacciando via le ombre. Le spade vennero estratte dalle fodere, gli scudi presi con fermezza. Re Manfredi si rivolse ai suoi uomini con determinazione. “Ciò che ci attende potrebbe essere un nemico spietato e crudele. Dobbiamo stare pronti a difendere il nostro regno e la nostra onorata causa.”

Mentre i cavalieri si preparavano per l’eventuale scontro, l’oscurità intorno a loro sembrava sottolineare la sfida che li attendeva. Le fiamme lontane e i bagliori delle frecce infuocate tracciavano un quadro di pericolo imminente. Ma Re Manfredi non si lasciò sopraffare dalla paura. Aveva affrontato molte sfide nella sua vita e sapeva che l’oscurità nascondeva tanto la minaccia quanto l’opportunità.

Con il cuore saldo e gli occhi fissi verso il futuro incerto, Re Manfredi e i suoi uomini si preparavano a fronteggiare l’ignoto, pronti a difendere il loro regno e a fare ciò che era giusto. La notte poteva essere oscura e tempestosa, ma nella sua oscurità si celava il bagliore del coraggio e della determinazione.

Dall’oscurità, le frecce infuocate fendevano l’aria con un sinistro sibilo, scagliandosi come messaggeri della vendetta. Il campo dei malvagi era illuminato da fiamme danzanti, un fuoco che avvolgeva le tende e creava una scia di distruzione nel suo cammino. L’attacco improvviso aveva spazzato via la calma e la certezza dei perfidi, gettandoli nell’incertezza più totale.

Il terrore si diffondeva tra le fila dei malvagi, mentre le frecce incendiarie scagliate dagli assalitori colpivano le tende degli ufficiali con precisione spaventosa. La loro strategia era chiara e calcolata: decapitare il comando nemico per gettare il caos nel cuore dell’esercito avversario. Ogni freccia che colpiva il bersaglio portava con sé la promessa di morte e distruzione.

Tano del Bue, Ghieppo Delgelso, Gal Mezzacalza e Josef delle Lettere erano improvvisamente catapultati in un pandemonio di fiamme e panico. Le loro tende erano rimaste intatte, come se una sorta di protezione invisibile li circondasse. Nonostante l’orrore circostante, il loro accampamento sembrava una piccola isola di tranquillità nel mare in tumulto dell’attacco.

Tuttavia, la loro apparente sicurezza era solo temporanea. Le frecce incendiarie continuavano a piovere dal cielo scuro, alimentando le fiamme che crepitavano intorno a loro. Era questione di tempo prima che anche la loro protezione venisse messa alla prova.

Tano del Bue guardò intorno a sé, gli occhi pieni di furia e frustrazione. “Dobbiamo reagire! Non possiamo rimanere qui inerti mentre il nostro accampamento brucia!” gridò, cercando di infondere coraggio nei suoi uomini.

Ghieppo Delgelso stringeva i pugni, l’ira si leggeva sul suo volto. “Siamo stati traditi! Qualcuno ha scoperto il nostro piano e ha deciso di rovinarci!”

Gal Mezzacalza si scosse, cercando di preservare la calma. “Dobbiamo uscire da questa trappola di fiamme. Trovate le vostre spade, difendetevi con ogni mezzo!”

Mentre cercavano di organizzarsi e respingere l’attacco, le tende intorno a loro continuavano a bruciare, avvolgendo il campo in una cortina di fuoco e fumo. La loro posizione sembrava sempre più precaria, il caos intorno a loro rendeva difficile coordinare qualsiasi azione.

Nel buio della notte, mentre le fiamme danzavano nell’accampamento nemico, Re Manfredi osservava con occhi scrutatori il campo avvolto dal fuoco. La dispersione delle fiamme in vari punti non poteva essere frutto di un incendio accidentale e il re non poteva fare a meno di iniziare a nutrire dei sospetti. La luce delle fiamme si rifletteva sul corno regale che pendeva al suo fianco, uno stemma di forza e coraggio.

Il corno portava con sé una storia, un ricordo del cavaliere con lo stemma del drago rosso, Reiz Dragoon. In caso di pericolo, quel cavaliere gli aveva detto di suonare il corno, di invocare l’aiuto e la protezione necessari. Ma Re Manfredi non poteva permettersi di credere che il cavaliere potesse essere nei paraggi. Doveva essere già lontano, veloce e furtivo come un’ombra.

Mentre il re stringeva il corno tra le mani, il suo pensiero si allontanava dalle vicende della battaglia e si perdeva in riflessioni. La notte oscura e inquietante non offriva spiegazioni chiare, solo sensazioni confuse e una profonda incertezza. Aveva l’arma tra le mani, ma dubitava che fosse davvero in grado di mutare il destino della battaglia imminente.

Eppure, qualcosa di strano stava accadendo nella mente di Re Manfredi. Strane voci si facevano strada nei suoi pensieri, sussurrando in modo insistente: “Usa il corno, usa il corno.” Quelle voci sembravano provenire da un luogo profondo e misterioso, un luogo che oltrepassava la ragione e sfidava la logica. Era come se un’energia ancestrale si manifestasse attraverso quei sussurri, spingendo il re a seguire un impulso istintivo.

Senza pensarci troppo, Re Manfredi sollevò il corno alle labbra e diede fiato in esso. Il suono che ne scaturì fu potente e avvolgente, si diffuse attraverso l’aria notturna come un richiamo potente e inarrestabile. Era un suono che attraversava il tempo e lo spazio, un suono che portava con sé la speranza e l’appello alla protezione divina.

Ma inizialmente, il re non ebbe risposta. Il silenzio della notte sembrava ancora più opprimente, come se il corno avesse emesso un richiamo destinato a cadere nel vuoto. La delusione minacciava di impadronirsi di lui, il corno non aveva il potere di salvare nessuno, non aveva poteri magici era un semplice corno.

Con un respiro profondo, Re Manfredi afferrò il corno con rinnovato slancio e lo portò di nuovo alle labbra. Suonò con ancora più intensità, dando voce al suo desiderio di proteggere il suo regno, il suo popolo e la giustizia. La notte era ancora oscura, ma ora c’era una luce, un richiamo che aveva interrotto il silenzio e che aveva scosso il coraggio dei combattenti. La battaglia avrebbe avuto un nuovo inizio, un inizio guidato dal suono del corno e dalla speranza che la giustizia e la virtù avrebbero trionfato.