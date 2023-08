L’evoluzione della regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia

L’Italia, dopo aver tentennato e ricusato per un po’, sta finalmente riconoscendo il gioco d’azzardo come parte integrante del paese. Ce ne è voluto affinché accettasse il gambling sul proprio territorio, ma alla fine, pur notando i profitti e i milioni di euro fatturati, ha deciso di accomodarlo.

Nonostante il presente più o meno florido del gioco d’azzardo in Italia, è comunque importante comprendere il percorso normativo che ha portato il vecchio stivale ad accettare una pratica così inizialmente tralasciata.

Fasi della regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia

Nei primi anni 2000, l’Italia, molto conservativa, non ha ben visto gli iniziali fasti del gioco d’azzardo online. Non ha proibito ai suoi cittadini di usufruirne, ma in qualche modo, ne pubblicizzava malamente l’utilizzo. In effetti, soltanto male si poteva parlare dei casinò! Ciononostante, nel 2003 fu emanata una legge che disciplinava i casinò online. Si trattava del decreto legislativo 271, il quale introduceva le prime regolamentazioni sul gioco d’azzardo online.

È lecito pensare che il quadro normativo iniziale fosse tutt’altro che favorevole all’iniziazione dei casinò online. Il fatto, però, ricadeva sulla visione che gli altri paesi avevano del gambling e che all’Italia, per l’appunto, mancava. Grazie al gioco d’azzardo, infatti, nelle casse delle nazioni estere entravano annualmente milioni di euro, e ciò ha dato modo di riflettere al governo italiano.

Intrattenimenti come il gioco ruota Crazy Time fruttavano grossi introiti che non potevano essere ignorati.

Si pensi che fino ad allora, soltanto due erano state le leggi di maggiore importanza a disciplinare la regolamentazione delle piattaforme online sul gioco d’azzardo.

Legge 248 del 2006 le cui disposizioni contrastavano il gioco d’azzardo illegale e i rischi di incappare in una dipendenza dal gambling.

La legge 98 del 2013 che si occupò di stabilire i procedimenti per contrastare il gioco d’azzardo minorile e per trattare i giocatori ludopatici.

Nel 2018 è stata introdotta quella che potrebbe essere la legge più importante sul gioco d’azzardo sicuro in Italia, dal momento che , la legge 96 avrebbe impedito l’agevolazione e lo sviluppo del gioco d’azzardo in luoghi pubblici.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l’ADM (ex AAMS) supervisiona il gioco d’azzardo. Si occupa, infatti, di far rispettare le regole a casinò fisici e online. Sono soggetti a controllo:

sicurezza e trasparenza del sito

legalità dei giochi

sistemi di pagamento

Impatto economico e crescita del settore

Il gioco d’azzardo sta dando molto, dal lato economico. Nel solo 2022, il gioco d’azzardo virtuale ha fatturato più di 100 miliardi di euro. Così rendendosi uno dei settori più prolifici in assoluto. Secondo gli esperti, la traiettoria è destinata a una grande impennata. Si parla del 30% circa. Un ulteriore aumento delle entrate, potrebbe portare a un’evoluzione del quadro normativo.

I casinò online e fisici potrebbero godere di più libertà

Le pene per il gioco d’azzardo illegale potrebbero aggravarsi

I casinò potrebbero essere maggiormente pubblicizzati

I casinò hanno molto investito in trasparenza e in sicurezza. Ciò lo si deve soprattutto alle autorità statali come l’ADM. Questi operatori combattono il riciclaggio di denaro e le partite truccate. In questo modo i giocatori possono godere di partite dettate dalla fortuna.

Progressi tecnologici e innovazione

Le norme sui casinò sono state influenzate dalla tecnologia. Più sono giunte innovazioni, più le leggi sono cambiate. Questo perché i casinò sono diventati più sicuri. Soprattutto dal punto di vista del gioco sano. Ora vengono menzionate onlus e associazioni di riferimento. Queste si occupano di aiutare i giocatori ludopatici. L’Italia ha così potuto ammorbidire le sue regole e capire che le piattaforme sul gambling sono affidabili.

Le app e i giochi live devono attenersi all’RNG. In poche parole, non possono essere diretti falsamente dalla mano umana. Alcuni giochi su app come il blackjack richiedono l’apporto di croupier. Tuttavia, questi giochi sono controllati e non è possibile vincere o perdere a tavolino.

L’Italia sta attualmente lavorando per migliorare le regole sul gambling. Si vogliono offrire partite migliori e addirittura più introiti. Il tutto sorretto da aiuti di riabilitazione tangibili. I casinò in Italia si sono dunque allineati alle linee guida e agli standard previsto dall’UE. Si parla di sicurezza e trasparenza nelle giocate.

Conclusioni

In sostanza, il gioco d’azzardo non è stato visto bene in Italia. Almeno inizialmente. Si credeva che molti minori potessero cadervi vittima. Per tale ragioni, le prime leggi miravano a tutelare i minorenni e ad aiutare chi aveva il vizio del gioco. Le norme sono in continua evoluzione. Soprattutto per quel che riguarda il gioco d’azzardo. Molto cambierà, è vero. Ma assolutamente in meglio. Visti anche i recenti progressi tecnologici come le crittografie e l’intelligenza artificiale.