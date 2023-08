Manfredonia. “Novena in onore della Madonna di Siponto”

Manfredonia – O Maria, augusta Madre di Dio e Madre nostra pietosissima, dal trono di gloria, su cui siedi Regina, mira noi, figli tuoi, in questo tempio riuniti e prostrati al tuo cospetto per pregarti e venerarti.

Tu che sei la prediletta presso Dio e la più santa fra tutte le creature, hai per la tua singolare santità, meritato di essere la nostra Mediatrice e la distributrice dei meriti del Redentore.

Tu sei collocata, o Maria, alla destra del Re dei re come Madre su di un Trono levato al di sopra delle Potenze e delle Dominazioni, per essere la tesoriera delle grazie e per accorrere misericordiosa ai nostri bisogni e alle nostre angustie.

Tu al sublime carattere di Regina del Cielo e degli Angeli riunisci anche l’affettuosa qualità di Madre dei Cristiani.

Perciò rivolgi, o Maria, il Tuo tenero sguardo alle nostre miserie.

Costituita dall’ Onnipotente suprema dispensiera dei tesori del Cielo in questa valle di lacrime, Tu confortaci con quelle grazie che sono più necessarie, per renderci degni di celestiali premi dopo la morte. GLORIA…

Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra amabilissima, deh ! Non volgere altrove, per tante iniquità, le tue orecchie dalle nostre preghiere; ma porgi invece, misericordiosa, il favore della Tua protezione a noi, che confidenti la imploriamo.

Ottienici la grazia che si stabilisca il Tuo impero nei nostri cuori,per consolidarvi quello pure delle Tue virtù.

Fa’ sì che non altro desiderio ci arda in petto, se non quello dei beni del Cielo nei beni della terra, che, per Tua bontà, conseguiremo nei nostri bisogni temporali.

Fa’ che a Te riuniti e al Tuo Divin figliuolo, possiamo avere Te per nostra Regina nella Patria Celeste .

GLORIA….

Tu che sei la più grande e la più umile fra tutte le creature, o Maria, sei anche la nostra Patrona singolarissima.

Tu, che qual Genitrice del Redentore, fosti la cooperatrice della nostra salvezza, accogli benigna la preghiera di noi che, riuniti in Cristo, siamo Tuoi figli adottivi per la grazia di Colui, dal quale Tu ti glorifichi di essere Madre per natura.

O Madre nostra, per i meriti di Gesù Cristo a cui desti nel Tuo seno verginale l’umana carne, impetraci la Grazia della perseveranza nelle luminose opere di virtù, il disprezzo dei beni transitori e caduchi di questa terra e l’ Amore di Gesù, nel cui solo nome è dato salvare le anime nostre, redente dal Suo Sangue.

GLORIA…

✨💙✨PREGHIERA ALLA MADONNA DI SIPONTO✨💙✨

Vergine Santissima,A gloria della natura e consolazione dei cristiani, deh ! Per quell ‘ umiltà che ti procacciò tanta esaltazione accogli benigna le nostre calde preghiere ed esaudisci i Tuoi figli, giacché sei Madre amorosa. E’ il Tuo bel nome o venerata Vergine di Siponto che sarà sempre sulle nostre labbra; sono i benefici Tuoi che in eterno rimarranno impressi nei nostri cuori. E’ pel tuo particolare affetto, se sui nostri inariditi campi scende la desiderata pioggia ; è pel Tuo singolare patrocinio se le pubbliche calamità e i divini flagelli deviaron qualora da noi salvando le nostre sostanze e la nostra vita.

E perciò,o Clementissima, in ogni necessità noi imploreremo sempre con ferma fiducia, la mediazione dell’animo Tuo misericordioso giacché Tu regni nel Cielo qual Madre degli uomini, per sollevare le nostre miserie e soccorrerci nei nostri bisogni.

E’ vero che siamo colpevoli ed ingrati ; ma Tu, o Maria ,sei stata coronata di tanta gloria, potenza, santità e grandezza, proprio per aiutare i figli traviati.

Sì, o Vergine Santissima di Siponto, accogli sempre propizia le nostre fervide preghiere ed i nostri voti e così avremo continuo motivo di glorificarti, ringraziarti e predicare per tutta quanta la Terra il Tuo singolarissimo patrocinio verso i tuoi devoti.

Così sia

Salve Regina….