Manfredonia – “Oggi andrò dai Carabinieri per una denuncia. Sono anni che va avanti questa storia. Pneumatici, graffi, specchietti, tergicristalli, calci, ora anche lo stemma. Mi auguro per loro che stiano bene, ma voglio procedere“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano il sig. Filippo Castriotta di Manfredonia, proprietario di una Fiat Punto Evo, oggetto nuovamente di vandalismi.

Ignoti nella notte hanno rubato lo stemma dell’autovettura in via Orto Sdanga. Durante il furto, gli stessi (o l’unica persona che ha agito) si sono tagliati e hanno perso sangue sulla stessa auto e in strada.

“Ci sono gli impianti di videosorveglianza. Scopriremo sicuramente l’autore o gli autori di questi gesti disgustosi”, conclude Filippo Castriotta, illustre ultramaratoneta originario di Manfredonia, conosciuto da tutti come il “Pirata del Gargano”, noto a livello nazionale per le grandi affermazioni nella gare podistiche sulle 10,21,50,100 chilometri, ultima il primo posto di categoria, 4° assoluto, alla “Stop a Mezzanotte – 6 ore” di Cagnano Varano (Fg).