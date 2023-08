Manfredonia. Uscita dai Comparti: intervento improcrastinabile

Manfredonia – Nei nuovi comparti edilizi (CA1, CA2, CA4, CA5, CA9) posti a nord-ovest della Città non sono presenti scuole di nessun ordine e grado. Tra pochi giorni torneranno a suonare le campanelle per cui i residenti nei comparti si riprenderanno ad accompagnare i propri figli nelle varie scuole della città.

Il flusso di persone e di automezzi in uscita è consistente: migliaia di persone e centinaia di autoveicoli percorrono le uniche due uscite al momento disponibili:

1) Via Tratturo del Carmine in direzione mare, da cui si raggiunge la rotatoria di viale Michelangelo;

2) Via L. da Vinci con immissione in viale Michelangelo nei pressi del ponte dedicato ai “caduti di Nassiriya”.

Le due uscite dai comparti.

Uscita 1 (via Tratturo del Carmine interseca viale Michelangelo)

Uscita 2 (via L. da Vinci interseca viale Michelangelo).

Il problema è che questo flusso si concentra in pochi minuti, all’incirca tra le 8 e le 8:25.

Come è facile immaginare (o ricordare per chi vi è passato almeno una volta) si genera una congestione del traffico a causa di file lunghissime di autoveicoli.

Il problema è stato solo parzialmente risolto lo scorso anno mediante inversione del senso unico di via L. da Vinci che ha determinato la seconda opzione sopra elencata. Tuttavia gli automobilisti che scelgono tale seconda opzione riescono ad immettersi su viale Michelangelo solo quando qualche anima pia si ferma spontaneamente, mosso da pietà nel vedere la lunga coda di autoveicoli in uscita.

A render più critica questa situazione c’è la novità della pista ciclabile di viale Michelangelo. Non è questa la sede per valutare i pro ed i contro di questa pista e se era opportuno realizzarla. Ma questa è la sede per riportare l’osservazione che, di fatto, la pista ciclabile ha rallentato ulteriormente il traffico a causa del restringimento della carreggiata, rendendo ancora più difficile l’immissione su viale Michelangelo in uscita dai comparti.

Fin qui il disagio per la lentissima percorrenza in uscita. Ma ancor più grave è il rischio che l’immissione comporta: spesso i veicoli (auto o moto) percorrono viale Michelangelo a velocità sostenuta. Ora facciamo un compito di realtà: siamo l’automobilista in uscita da via L. da Vinci e dobbiamo immetterci in viale Michelangelo. Guardiamo a sinistra e la vediamo sgombra di mezzi; poi ci voltiamo a destra e trascorre una manciata di secondi; quindi ci avviamo per l’immissione su viale Michelangelo. Ma in quella manciata di secondi, un veicolo che procede ad alta velocità può materializzarsi dal primo lato considerato.

Dobbiamo attendere che qualcuno si faccia male o malissimo? Ancor peggio (e speriamo di no!), che qualcuno ci muoia?

Noi residenti abbiamo posto la questione all’attuale amministrazione comunale pochi giorni dopo il suo insediamento. Sul finire dell’autunno dello scorso anno, noi residenti abbiamo effettuato anche dei sopralluoghi con referenti istituzionali del comune per mostrare il problema. Ma soprattutto, per identificare le possibili soluzioni atte a risolverlo o almeno per tamponarlo.

E’ emerso che sono come minimo due gli interventi strutturali necessari e concretamente utili a ridimensionare in maniera consistente il problema e riportarlo a termini accettabili:

A. Realizzare la S4, una strada di collegamento che avrebbe sbocco nei pressi dei semafori di Siponto, senza passare per viale Michelangelo;

B. Realizzare una rotatoria per rendere scorrevole e soprattutto sicura l’immissione su viale Michelangelo da via L. da Vinci.

E’ stato riferito a noi residenti che per realizzare la soluzione A, il comune si sia candidato per un finanziamento provinciale. Tanto ci è stato riferito quasi due anni orsono. Noi residenti chiediamo di ricevere costanti aggiornamenti sul procedimento in atto.

La soluzione B è stata presa in carico dalla 3^ Commissione comunale (Lavori Pubblici) che, in prima e sommaria analisi, l’aveva ritenuta possibile e quindi meritevole di approfondimento tecnico ed economico, sottoponendola al primo assessore ai lavori pubblici nominato da questa amministrazione per renderla concretamente attuabile.

Le vicende legate al succedersi di assessori a questo ramo è nota a tutti. Dopo circa un mese dalla nomina dell’attuale assessore ai lavori pubblici (Di Tullo), noi residenti abbiamo richiesto ed ottenuto di incontrarlo per invitarlo a riprendere immediatamente l’analisi di fattibilità tecnico-economica di questa soluzione e di dare massima priorità per una tempestiva realizzazione in caso di riscontri positivi. L’incontro si è tenuto a Palazzo san Domenico il giorno 2 agosto, alla presenza di componenti della Commissione consiliare.

L’assessore Di Tullo ha evidenziato la necessità di approfondire aspetti tecnici legati alla verifica che l’area su cui potrebbe sorgere la rotatoria sia tutta di proprietà comunale; altri aspetti da verificare sono riconducibili alle autorizzazioni che dovrebbero rilasciare gli enti preposti.

Da allora sono trascorse già tre settimane e noi residenti siamo in attesa di conoscere gli esiti di tale verifica. Tempo non ce n’è. Gli interventi sono improcrastinabili alla luce del notevole disagio che si profila a brevissimo e per fronteggiare la situazione di grave pericolo.

Noi residenti non intendiamo abbassare la guardia, continueremo a esercitare pressioni affinché le criticità siano riportate a livelli perlomeno accettabili. Pressioni costruttive come lo sono state finora indicando le possibili soluzioni; richiedendo e partecipando ad incontri, sopralluoghi; effettuando e condividendo ricerche.

Ma le pressioni potrebbero diventare sempre più stringenti, esasperate dal disagio e dalla paura del verificarsi di incidenti potenzialmente mortali.

