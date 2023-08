Michele Lauriola e Leonardo Caiazza: con E-ssence ecco il primo servizio di electric boat sharing

La sharing mobility entra in acqua. E lo fa all’insegna della sostenibilità. Merito di Michele Lauriola e Leonardo Caiazza, che con E-ssence firmano il primo servizio di electric boat sharing. Un progetto nato e sviluppato all’interno dell’Università di Bologna dove, nel 2021, hanno conseguito un Mba in Green energy e sustainable business alla Bologna Business School.

È in questo contesto, infatti, che i due giovani imprenditori hanno gettato le basi della startup che offre il boat sharing elettrico. Il funzionamento è sostanzialmente lo stesso delle auto: si fa tutto in autonomia con il proprio cellulare attraverso un’app. Ma, ancor più della condivisione su strada, la loro startup è destinata a rappresentare una vera e propria rivoluzione. “La nostra missione è quella di offrire un’esperienza di navigazione sostenibile e accessibile a tutti”, spiega Lauriola, imprenditore lungimirante e consulente specializzato in business sostenibile.

“Siamo dedicati a rendere la navigazione su barche elettriche semplice, conveniente e divertente per i nostri clienti. Attraverso tecnologie all’avanguardia, vogliamo aiutare a promuovere un futuro più verde e a ridurre l’impatto ambientale”.

Il servizio è stato presentato al Salone Nautico di Venezia ed è partito a giugno. A

tenere a battesimo il progetto la barca ormeggiata nel porto di Mirabello a La Spezia, a cui si aggiungono quella a Desenzano e un’altra data in licenza ad un’associazione sulla Riviera Romagnola. Ed è solo l’inizio, perché “noi crediamo che l’E-boat sharing sarà presto parte del lifestyle di turisti e residenti di zone costiere e che sarà utilizzato sia per il trasporto che nel tempo libero, seguendo la rivoluzione della mobility sharing e contribuendo all’elettrificazione della nautica da diporto”.

È proprio quello della sostenibilità il valore aggiunto della startup, particolarmente sensibile al rispetto dell’ambiente. “Il mondo ci chiama a dover affrontare delle sfide epocali, e il settore della nautica ha un impatto devastante sull’ecosistema del pianeta. Stiamo creando,

attraverso il nostro business model, valore condiviso con le comunità in cui operiamo. Agiamo non solo per salvaguardare gli ecosistemi marini, ma anche per sviluppare

best practice nel settore nautico, migliorare i processi di fruizione dei servizi offerti con

il fine di renderli carbon neutral e avere un impatto positivo sul territorio”.

Sull’app si troveranno infatti percorsi suggeriti che guidano nella navigazione interattiva: “Un po’ come avere uno skipper con te, per non perdersi le bellezze che ti

circondano e per guidarti nelle tappe che rendono il tuo giro indimenticabile”. E ancora, la mappa dei punti di ricarica fast charge presenti sulle coste in caso di necessaria ricarica, un servizio meteo integrato, per allertare su possibile maltempo aumentando la sicurezza a bordo e video tutorial sull’utilizzo della barca, le sue dotazioni e anche consigli di navigazione così da essere in totale autonomia nel rispetto del codice delle norme.

Un natante di 6,20 metri di lunghezza, con motore elettrico 30 kwh e una capacità

di sei persone. Per cambiare l’approccio col mare e influenzare un po’ il mercato.

www.e-ssence.it

Lo riporta “Forbes small giants”, il magazine delle Pmi e delle Startup, Agosto 2023.