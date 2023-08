Polemiche Tg Norba-Gino Lisa. “La faziosità è il male della comunicazione”

FOGGIA – “Alcuni giorni fa, commentando i dati di Aeroporti di Puglia sul numero dei passeggeri nei tre scali pugliesi, il TG Norba si è soffermato sui risultati dell’aeroporto Gino Lisa dando informazioni non veritiere e capziose.

Dati derivanti da valutazioni empiriche errate sulla media giornaliera dei passeggeri oltretutto bollati come allarmanti.

Il direttore resosi conto dello scivolone comunicativo, in virtù anche della replica da parte dell’associazione Mondo Gino Lisa che ne richiedeva rettifica, è stato costretto questa mattina a comunicare ai telespettatori i dati reali. Nel suo editoriale è apparso in difficoltà come se non volesse accettare il reale successo che sta avendo il nostro aeroporto, aggravando la situazione nel fare inoltre un paragone senza senso con l’aeroporto di Bari dicendo testualmente: “i numeri impallidiscono di fronte a quello di Bari”, corredato poi dal passaggio a nostro avviso molto infelice: “se non fosse stata una scelta politica e sociale non si giustificherebbe la sua apertura”.

Caro direttore Magistà la sua sottile ironia nei confronti di un aeroporto che è aperto da meno di un anno confrontandolo con quello di Bari, che è uno scalo internazionale con 40 collegamenti al giorno, significa faziosità.

Affermare che la sua apertura sia soltanto una scelta politica e sociale e, quindi secondo lei Foggia non dovrebbe avere un aeroporto, è alquanto inopportuna specie se a esporre questa tesi è il direttore della testata giornalistica della più importante emittente televisiva locale con risonanza nazionale.

Il messaggio che traspare è che non esiste parità di trattamento giornalistico nei confronti dei telespettatori della Provincia di Foggia, e la sua ironia fuori luogo li etichetta a minor valore rispetto agli altri territori pugliesi, specie quello della sua Bari.

La Capitanata, che conta più di mezzo milione di abitanti, ha il diritto ad uno sviluppo economico e turistico che ha come volano l’aeroporto. Forse direttore non basta una rettifica in questo caso ma ci vorrebbero delle scuse sentite verso un territorio che sta cercando di risollevarsi con tanto sacrificio per ritornare ad essere quella “Terra Promessa” che Federico II tanto ha amato”. Lo riporta Mario Giampietro, coordinatore cittadino dei Fratelli d’Italia Foggia.