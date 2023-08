SCOOP (Donna Sapiens) uno spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella

FOGGIA – Giovedì 24 agosto si conclude la serie di eventi organizzati da Grani Futuri nello spazio del Convento di Stignano, con lo spettacolo “SCOOP – donna sapiens” , di Giobbe Covatta e Paola Catella con GIOBBE COVATTA. SCOOP: DONNA SAPIENS, è il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta che vuole dimostrarci, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo..

Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna.

Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, fino a un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone.

Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio.

ingresso ore 20.00 – sipario (dopo la cena) ore 22.00

Costo biglietto spettacolo € 30,00

Costo spettacolo + cena € 45,00

Prevendite:

Amedeo Gioielli, Corso Matteotti, 166 – San Marco in Lamis

Forno Sammarco, Via Lungo Iana, 10 – San Marco in Lamis

Ottica Trotta, piazza Europa, 14 – San Giovanni Rotondo

Macelleria Sabatino, via Roma 50 – Apricena

Lake Cafè, via Banchina Vollaro, 133 – Lesina