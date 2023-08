Stupro Palermo, ragazzo scarcerato su Tik Tok: “Più forti di prima”

PALERMO – “La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima”. Con una emoticon sorridente e un braccio forzuto in bella mostra. Così il ragazzo arrestato nei giorni scorsi per la violenza sessuale di gruppo di Palermo e scarcerato dal gip del Tribunale dei Minori, risponde su Tik Tok a una persona che scrive: “Lo hanno già scarcerato e condotto in comunità, anche se è diventato maggiorenne. Ha confessato e anche se dal video sembra tra i più violenti. L’Italia”.

Il giovane, minorenne al momento dei fatti e che è diventato maggiorenne pochi giorni dopo il presunto stupro , è stato trasferito in comunità.

Nonostante ciò continua a essere attivo sui social, anche dopo l’arresto e la scarcerazione. Ieri ha scritto: “C’è qualche ragazza che stasera vuole uscire con noi?”. Dopo la scarcerazione, la Procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, ha presentato ricorso per fare tornare il giovane in carcere. Lo riporta l’agenzia Adnkronos.