Dolcenera in concerto a Manfredonia il 31 agosto per i Festeggiamenti in onore di Maria SS di Siponto Manfredonia si prepara a vivere una serata indimenticabile il prossimo 31 agosto 2024, quando Dolcenera salirà sul palco di Piazza Giovanni XXIII, al termine della grande processione in onore di Maria SS di Siponto.

L’esibizione avrà luogo alle 22:00 e rientra nel ricco programma di celebrazioni in onore della Santa Patrona di Manfredonia. Dolcenera, al secolo Emanuela Trane, è una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano. Con una carriera che abbraccia oltre due decenni, l’artista salentina ha saputo conquistare il pubblico con la sua versatilità e il suo stile unico, che spazia dal pop al rock, passando per la musica d’autore.

Brani come “Siamo tutti là fuori”, “Mai più noi due” e “Il mio amore unico” hanno scalato le classifiche e sono diventati dei veri e propri inni della musica italiana. Il concerto di Dolcenera rappresenta il culmine delle celebrazioni in onore di Maria SS di Siponto, una tradizione che si rinnova ogni anno e che vede la partecipazione attiva di tutta la comunità di Manfredonia. I festeggiamenti includono processioni, messe solenni, spettacoli pirotecnici e un ricchissimo programma di eventi che animeranno la città dal 28 agosto al 1 settembre.

Stefania Fortunato, presidente del Comitato festa patronale: “ In poco più di 20 giorni di lavoro, un nutrito gruppo di volontari é riuscito a coinvolgere un’intera città per la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione di un programma ricchissimo. Siamo felici di regalare alla città oltre cinque giorni di grandi spettacoli e grandi manifestazioni di devozione, un lavoro di squadra incredibile realizzato da tantissimi volontari che hanno risposto alla chiamata indetta solo poche settimane fa.”