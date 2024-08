MANFREDONIA (FOGGIA) – Il 22 Agosto inizia la Novena che prepara i cuori dei sipontini alla Festa della Madre Maria Santissima di Siponto.

Negli anni passati, in questo giorno, era tradizione andare in processione verso la “casa della Mamma”, la Basilica di Siponto, per prendere l’icona e accompagnarla in Cattedrale con canti e preghiere.

Questa tradizione oggi non è più in auge, ma il Comitato vuole omaggiare tale ricordo, unitamente al desiderio di valorizzare sempre la nostra Basilica, con un contributo di carattere storico che narra dei custodi e degli eremiti della preziosa Basilica di Siponto.

Ringraziamo don Leonardo Petrangelo per questo prezioso omaggio, un lavoro certosino di ricerca storica.

Don Leonardo è stato Rettore della Basilica di Siponto dal Settembre 2021 al Settembre 2023, attualmente è parroco della Parrocchia San Camillo de Lellis.

Il 29 Agosto prossimo sarà immesso tra i nuovi Canonici del Capitolo Sipontino e questa sera, insieme alla sua comunità parrocchiale, aprirà la Novena in Cattedrale con la celebrazione eucaristica.

𝑬𝑹𝑬𝑴𝑰𝑻𝑰 𝑬 𝑳𝑨𝑰𝑪𝑰, 𝑪𝑼𝑺𝑻𝑶𝑫𝑰 𝑫𝑬𝑳𝑳𝑨 𝑩𝑨𝑺𝑰𝑳𝑰𝑪𝑨

Camminare nel silenzio mistico della Basilica di Siponto è vivere sospesi tra passato e presente su di una sola coordinata: la plurisecolare icona della Beata Vergine di Siponto. Uomini e donne di ogni tempo hanno gravitato su di lei e rivivono nei tanti nomi graffiti o incisi in svariati angoli della Basilica, testimoniando la sua continua, efficace protezione per i sipontini.

Ne leggo uno in particolare quasi nascosto: FRA NICOLO CARACCIOLO EREMITO DELLA MADONNA DI SIPONTO 1774, in una elegante cornice a doppia linea, tra la colonna stilofora sinistra e la facciata, quasi all’altezza di chi entra.

Di lui non sappiamo nient’altro. E forse mai avremmo saputo se non avesse inciso sulla pietra il suo nome, preso sicuramente più da santo orgoglio che da umana vanità.

Fra Nicolò Caracciolo è stato un eremita ed ha così vissuto il suo servizio di custodia alla casa della Madonna di Siponto. E certamente non è stato il solo.

La vita e la vocazione eremitica in Siponto è antica, ed ha in S. Eusanio il primo testimone già dal sec. III, in una grotta verso la montagna. Un affresco in cripta della Crocifissione fra due anacoreti, poi, di cui uno è chiaramente S. Onofrio, fa pensare che almeno dal 1590 (data del dipinto) la presenza eremitica costituisca stabilmente un servizio di lode e di vigilanza in Basilica.

L’𝐴𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑥 𝑆𝑦𝑛𝑜𝑑𝑖 orsiniana dedica agli eremiti il 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢𝑠 XLIV Regole per li Romiti (pp. 334-335) che sostanzialmente ripropongono ‘𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜’ quanto già stabilito dal precedente sinodo di mons. Puccinelli il 30 aprile 1656. Si constata che ‘𝑒𝑐𝑐𝑒𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑜𝑐𝑒𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 50’ ’ (53 per la precisione) e si ritrovano sagristi e custodi in altre chiese, secondo gli Atti delle visite pastorali orsiniane.



Li distingue dai laici un ‘sacco’ che servirà come veste religiosa propria, concessa con licenza dall’arcivescovo ed abito ufficiale di riconoscimento nella raccolta delle elemosine di cui vivrà (regg. 1 e 4).

La povertà assoluta come regime di vita è espressa con il non avere nessun possesso, ma di servirsi di tutto ciò che trova nell’eremo affidatogli (regg. 2-3-6). L’agricoltura era concessa con licenza arcivescovile per il loro personale sostentamento, ma se i frutti della terra e degli alberi fossero stati in eccesso, la loro vendita sarebbe dovuta avvenire concordando un prezzo onesto con lo stesso arcivescovo (reg. 5).

La loro vita spirituale è invece così organizzata: “𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑖 𝑆𝑎𝑐𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑢𝑐𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑛𝑜𝑖, 𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑜̀, 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑒𝑟𝑒 (ecclesiastico) 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒” (reg. 9). Nel convenire “𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑜𝑔𝑜, 𝑒𝑑’ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑟𝑠𝑖”, due volte la settimana, si disporranno “𝑎𝑙𝑙𝑒 𝐿𝑎𝑢𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑛𝑒, 𝑙𝑒𝑧𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖, 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖” (reg. 10). La stabilità fisica in un dato eremo è in vista di una stabilità del cuore, per questo la reg. 8 prescriveva: “𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝐶𝑖𝑡𝑡𝑎̀, 𝑒 𝑙𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒; 𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑡𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑅𝑜𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎”.

Interessante è la reg. 7: vivendo in luoghi solitari o lontani dall’abitato è fatto loro obbligo di non “𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑒, 𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖, 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑖, 𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑛𝑜𝑟𝑜𝑠𝑎, 𝑛𝑒́ 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜, 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑒𝑟𝑒 (ecclesiastico), 𝑒𝑑 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜, 𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑖𝑜”.

Sarà stato forse per uno di questi motivi o lite di vicinato che un eremita rimasto anonimo della Chiesa di Siponto (non vorremmo sia stato proprio il nostro fra Nicolò Caracciolo) venne purtroppo ucciso con una schioppettata di notte qualche giorno prima del 9 aprile 1790. La notizia è riportata nella deposizione di due testimoni presso il notaio L. Prencipe , a discolpa di “𝑉𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑀𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑑𝑒𝑡𝑡𝑎 𝐶𝑖𝑡𝑡𝑎̀”, presunto assassino. I coniugi Giuseppe Mondelli e Giuseppina Giardinelli attestano che “𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒̀ 𝑙𝑎 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙’𝐸𝑟𝑒𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑖𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑉𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒, 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑣𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑛𝑜𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑆𝑖𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜. 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑖 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐵𝑒𝑎𝑡𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑆𝑖𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐶𝑖𝑡𝑡𝑎̀, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑟𝑜, 𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐸𝑟𝑒𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑑𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎”.



Vogliamo comunque immaginare i nostri eremiti profondamente oranti nella cripta, quasi chini a terra nell’intercessione per i tanti benefattori che si affidavano alla loro preghiera, al ritorno – su dorso d’asino – dalla cerca dell’elemosina, così come li ha disegnati Richard de Saint-Non fra il 1781 e il 1786 nel suo 𝑉𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑅𝑜𝑦𝑎𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑒. Da queste immagini si vedono benissimo le casupole eremitiche accanto alla basiliche. Quella sopra la sacrestia è stata costruita nel 1675 e vi si accede dall’esterno, per mezzo di una scalinata addossata: da quella cella eremitica, per mezzo di una feritoia nella volta laterale ancora esistente, potevano guardare se le lampade si fossero spente oppure comprendere se un eventuale rumore fosse dovuto all’ingresso di ladri.

Due eremiti vengono appena citati in Stanislao D’Aloè, quando narra dei lavori di consolidamento per danni alla Chiesa, dovuto al terremoto del 6 dicembre 1875. “𝐼 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎 𝑎 30 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎, 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒’ 𝑑𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑚𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑑𝑖 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑎”. Ormai svuotata e pulita dal fango, si scoprì il pilastrino del presunto tempio di Diana.

Forse l’ultimo eremita sarà stato “𝑢𝑛 𝑢𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶ℎ𝑖𝑒𝑠𝑎 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑒𝑡𝑡𝑎” da Wachernagel nel 1910-1911, come ricorda in 𝐷𝑖𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑠 𝑋𝐼 𝑢𝑛𝑑 𝑋𝐼𝐼 𝑗𝑎ℎ𝑟ℎ𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝐴𝑝𝑢𝑙𝑖𝑒𝑛.

Alla sua morte segue un periodo di abbandono e di vuoto. In due documenti della Sovrintendenza (30 novembre 1921), il Ministro dell’Istruzione invia il prof. Federico Hermanin perché visiti la Chiesa di Siponto e ragguagli sull’icona e la Sipontina: “𝐿𝑎 𝑆.𝑉. 𝑒̀ 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖̀ 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑑’𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑡𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑆𝑖𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒, 𝑠𝑒 𝑒̀ 𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑓𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖, 𝑎 𝑡𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑓𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖𝑎, 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑛𝑒𝑚𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑖 […]”.

Effettivamente il prof. Hermanin scriverà: “[…] 𝐶𝑜𝑚𝑒 ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑡𝑎𝑣𝑜𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑙 𝐵𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶ℎ𝑖𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑆. 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑖𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜, 𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑒 𝑑’𝑎𝑟𝑡𝑒, 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑑𝑖 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑢𝑔𝑎𝑡𝑒 […]”.

𝐼 𝑆𝐴𝐺𝑅𝐼𝑆𝑇𝐼 𝐿𝐴𝐼𝐶𝐼 𝐸 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂𝐷𝐼

Alla minaccia di provvedere ad un guardiano per la Chiesa di Siponto, da parte del Ministero, pena il trasferimento preventivo e cautelativo della Sipontina e dell’icona, in musei statali, il Capitolo Metropolitano reperisce il primo custode laico e sacrista: nella persona di GIUSEPPE LAURIOLA. Il suo nome lo desumiamo dal Verbale per il trasporto dell’icona a Roma per i restauri, datato 27 ottobre 1927, che non poté firmare perché analfabeta, ma ricco di coraggio sicuramente. Sei anni prima, all’indomani di quel 1921, per noi anno da prendere in considerazione come inizio del suo servizio: “𝐼𝑙 30 𝑜𝑡𝑡𝑜𝑏𝑟𝑒 1922 – ricorda Michele Magno 𝑖𝑛 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 pp. 93-94 – 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜, 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑓𝑟𝑒𝑑𝑖 89, 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑖𝑜𝑔𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖 𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑐𝑖𝑠𝑡𝑎, 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 […] 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑜𝑟𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖”.

Se poterono impossessarsi di mobili e del carteggio, non poterono delle loro bandiere.

“𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑎, 𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑣𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑑𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑃𝑎𝑜𝑙𝑜 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜, 𝑝𝑟𝑒𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖. 𝐿𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑖𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜: 𝑝𝑜𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒 𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖”.

In seguito agli scavi degli anni ’30, troviamo come nuovo sacrista custode MICHELANGELO CAPAIUOLO (1872-1957), con la moglie RACHELE FABIANO e i due figli Grazia e Matteo . Michelangelo prima di fare il sacrista di Siponto era ‘navigante’ e con la famiglia abitava vicino il Campanile, poi si trasferirono a Siponto, vivendo nella stanza dell’eremita e in un’altra più piccola costruita all’inizio della scala, demolita nei restauri del 1972-75. Come gli antichi eremiti, i Capaiuolo hanno vissuto senza corrente e senz’acqua potabile, di elemosine lasciate dai fedeli ed il ricavato dalla coltivazione di un orto proprio dietro la chiesa.

Michelangelo rimase custode e sacrestano fino alla sua morte, poi gli subentrò il figlio MATTEO (1916-1983). A differenza del padre, si ritirò negli anni ’70 in città, abitando in via S. Lorenzo, dove morì nel 1983.

Legati alla loro presenza alcuni aneddoti raccolti invece da Michele Nenna, che ringrazio. La moglie Rachele Fabiano (1887-1967) raccontava di essere stata svegliata più volte nel cuore della notte da una voce che supplicava: “𝑅𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑒𝑛, 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑒𝑛… 𝑎𝑠𝑐𝑖𝑛𝑛… 𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑢 𝑠𝑐𝑜̈𝑟𝑒𝑡”.

Era la Sipontina che la chiamava, e con pazienza scendeva fin giù in cripta e trovava sempre il lume ad olio spento o perché era finito l’olio, o per problemi del lumino di stoppa.

Ai Capaiuolo succedettero dagli anni ’70 fino agli inizi anni ’90 del secolo scorso GIUSEPPE TOMAIUOLO (1916-2001) e suo figlio LEONARDO, che però non risiedettero nella casa dell’eremita, bensì in città.

𝑺𝒂𝒄. 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑷𝒆𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆𝒍𝒐