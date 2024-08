Grazie a “Un Volto per la Moda”, il 20 agosto la splendida piazza di Apricena è stata teatro di un evento indimenticabile: per la prima volta sul Gargano, si è tenuta una tappa di selezione regionale del concorso di bellezza e talento “Una Ragazza per il Cinema”.

Con una grande partecipazione del pubblico, le concorrenti hanno sfilato sul palco, mostrando non solo la loro bellezza, ma anche il loro talento artistico.

La serata è stata condotta con brio da Valeria Di Maggio, presentatrice ufficiale di “Un Volto per la Moda” e nota sui social come content creator, insieme al celebre imitatore Stefano Bucci. Insieme, hanno saputo intrattenere il pubblico con la loro professionalità e piccoli sketch divertenti che hanno intervallato le varie esibizioni, regalando momenti di leggerezza e simpatia. Le concorrenti si sono esibite in diverse uscite, mettendo in mostra le loro abilità e movenze, mentre un cantante, che ha imitato magistralmente Adriano Celentano, ha contribuito a creare un’atmosfera ancora più coinvolgente. La giuria, composta da cinque professioniste nel campo del talento — Anna Maria Torelli, presidente del consiglio comunale di Apricena, Antonietta Di Michele, Giovanna Nargiso, Elena Rodica Rotaru e Pia Martino — ha selezionato le ragazze in base al loro stile e alle loro performance nelle varie esibizioni. Le ragazze scelte per proseguire nel concorso sono: Silvana De Bellis, Giulia Prencipe, Gaia Pia Iannone, Alessia Romagnolo, Aurora Provvidenza Pistillo, Giada Carriello e Francesca Pia D’Alessandro. Alcune fasce di merito sono state consegnate da un ospite presente alla serata, il modello Giuseppe Leone, vincitore del titolo di Mister nel 2022 nel concorso “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo” di Massimo Meschino, con una selezione di “Un Volto per la Moda”. Le fasce delle selezioni, invece, sono state consegnate dalla giuria.

L’evento è stato reso possibile grazie all’amministrazione del comune di Apricena e all’indispensabile aiuto dello staff e dei collaboratori professionisti, composto da Michele Di Maggio, Mariateresa Trotta, Claudio Cisternino, Davide Augello, Giovanni Ercolino e Chiara Marisa Cappucci, che hanno lavorato dietro le quinte per garantire il successo della serata. Il direttore artistico, Rosanna Stega, ha concluso l’evento ringraziando il sindaco di Apricena e l’amministrazione comunale, la segretaria comunale Grazia Medugno(che ha seguito passo per passo la oarte burocratica, tutte le ragazze che hanno partecipato alla selezione, il Salone Elegance Parrucchieri di Apricena, glivaponsor,Celentanoide, il numeroso pubblico presente, i presentatori e tutto il service che ha contribuito alla realizzazione di questa straordinaria serata.