L'attore due volte David di Donatello Fabrizio Gifuni: "La Puglia corra a Lucera per vedere Radio Argo Suite"

“La forza espressiva di Peppino Mazzotta in Radio Argo Suite, una riflessione amara sul tema della guerra, è qualcosa che non si dimentica facilmente. Sono certo che per chi non lo ha ancora visto in teatro la sorpresa e l’impatto saranno fortissimi, come quando anni fa il pubblico di Lucera ha visto e ascoltato per la prima volta un altro magnifico interprete come Lino Musella”. Fabrizio Gifuni, l’attore due volte David di Donatello, lo strepitoso Aldo Moro del film di Marco Bellocchio Esterno Notte, in qualità di curatore (con Natalia Di Iorio) dell’Ottava rassegna “PrimaVera al Garibaldi”, lancia la forza culturale in dote al prossimo spettacolo in programma all’Anfiteatro Augusteo di Lucera, sabato 24 agosto, con ingresso alle 21 ed inizio alle ore 21.30.

Domani, venerdì 23 agosto, alle 21, al Cine-Teatro dell’Opera di Lucera, lo spettacolo teatrale Radio Argo Suite sarà anticipato dalla proiezione gratuita del film Anime Nere, pluripremiata (con 9 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento e il “Pasinetti” alla Mostra del Cinema di Venezia) pellicola sul tema della ‘ndrangheta, diretta da Francesco Munzi nel 2014 e che vede nel suo cast, tra i protagonisti, proprio l’attore Peppino Mazzotta. L’artista calabrese, al termine della proiezione, discuterà sul film assieme all’attore Fabrizio Gifuni con il pubblico presente in sala. L’evento è co-organizzato da PrimaVera al Garibaldi, Cine-Teatro dell’Opera e Bottega Dèi Caduti. Modera l’incontro Andrea Vellonio, studioso di cinema.

Promosso in prima regionale, approda per la prima volta in Puglia l’acclamato e pluripremiato spettacolo prodotto da Teatro Rossosimona Radio Argo Suite, nella sua nuova versione, in cui Mazzotta porta in scena un’opera da lui stesso diretta, con le musiche originali di Massimo Cordovani ed eseguite dal vivo insieme a Mario Di Bonito. Radio Argo Suite si presenta come una performance per voce e musica, riscrittura dell’Orestea di Eschilo (l’opera più matura e ultima del drammaturgo greco antico), firmata visceralmente dal poeta Igor Esposito: una coraggiosa impresa artistica, una densa partitura con una vocazione libertaria e ribelle che risulta tuttavia fedele ai materiali classici di riferimento. “Radio Argo Suite è una potente riscrittura dell’Orestea di Eschilo da parte di Esposito, che viene affidata alla voce e al corpo di Peppino Mazzotta, protagonista della serata del 24 agosto a Lucera.

E’ possibile che il grande pubblico possa ricordarlo per aver rivestito, dalla prima all’ultima edizione, il ruolo dell’ispettore Fazio nella serie televisiva culto, Il commissario Montalbano, tratta dai racconti di Andrea Camilleri, oltre che come interprete di alcuni bellissimi film come Anime nere di Munzi” commenta Fabrizio Gifuni, la cui scelta di portare per la prima volta in Puglia l’opera Radio Argo Suite, trova un maggior riscontro artistico alla luce del fatto che con la sua interpretazione della pièce, Peppino Mazzotta (già Premio Annibale Ruccello nel 2012) adesso concorre, insieme a Luigi Lo Cascio e Umberto Orsini, al premio “Le Maschere del Teatro Italiano 2024” (si assegnerà il 5 settembre al Teatro Argentina di Roma) per la categoria “Miglior interprete di monologo”.

“Una voce, sola, catturata da un microfono e lanciata nella notte, vaga di ripetitore in ripetitore alla ricerca di orecchie che vogliano ascoltarla; una voce che riluce, come il fuoco impetuoso e affannato che rimbalzò da Troia fino ad Argo, su valli, colli e montagne, per annunciare il ritorno vittorioso della flotta Greca. Una voce nel cuore della notte, desolata, impotente, che tiene compagnia a chi non riesce a dormire.

Una voce che si fa corpo per evocare altre voci e altri corpi”. Peppino Mazzotta, con la sua sopraffina interpretazione di Radio Argo Suite, annodata a musiche ancestrali, snocciolerà il testo arguto e pindarico del poeta Igor Esposito, tirando fuori sei testimonianze dirette che, in ordine cronologico e lontane da qualsiasi capriccio di attualizzazione, ripercorrono le vicende precedenti e successive alla guerra più conosciuta e celebrata della storia dell’umanità: la sfida bellica mossa dagli Achei contro la città di Troia. La prima è quella di Ifigenia, l’ultima quella di Oreste. In mezzo si rincorrono quelle di Egisto, Clitennestra, Agamennone e Cassandra.

I biglietti per ciascun spettacolo e i pacchetti-abbonamento della “PrimaVera al Garibaldi” (promossa all’interno del cartellone di Comune di Lucera e Teatro Pubblico Pugliese “Estate| Muse| Stelle”) sono in vendita: sul sito Vivaticket; presso la libreria Kublai di Lucera (Corso Gramsci, 27) dal lunedì al sabato (9.30-13 / 17-20); presso il botteghino dell’Anfiteatro a partire dalle ore 19.30 nei giorni di spettacolo. Info e costi sul circuito VivaTicket per lo spettacolo con Peppino Mazzotta: https://www.vivaticket.com/it/ticket/radio-argo/239840?culture=it-it; per info sui biglietti e l’intera rassegna, telefono: 3445672079.