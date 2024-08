PALERMO – È stata colta da un malore durante una festa privata alla quale era stata invitata con il marito.

La legale Raffaella Poggioli, 54 anni, era tra gli ospiti del celebre stilista Domenico Dolce a Polizzi Generosa (Palermo).

La serata si è trasformata purtroppo in tragedia: l’avvocata si è infatti sentita male durante il party, alla presenza di rappresentanti dell’imprenditoria modenese, personalità del mondo della musica e dello spettacolo.

Gli invitati, stando a quanto riporta il Resto del Carlino, hanno subito cercato di offrire soccorso alla legale, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla.

Poggioli è morta sotto gli occhi del marito che non è riuscito ad aiutarla.

La professionista 54enne era molto stimata a Modena, dove oggi colleghi e amici sono chiusi nel dolore.

La tragedia si è verificata alle 22 di lunedì sera, poco dopo l’inizio del party del noto stilista.

Poggioli si era recata nel piccolo comune siciliano con il marito per partecipare alla festa all’interno di un ristorante del posto e all’improvviso, poco dopo l’arrivo degli altri ospiti, è stata colta da un malore sulla pista da ballo.

Gli ospiti hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che però non sono riusciti a salvare la vita alla professionista 54enne.

La donna è infatti morta poco dopo l’arrivo dei medici. Il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, ha voluto ricordare l’avvocata dopo l’improvviso decesso.

“Eravamo in tanti alla festa, ci stavamo divertendo, siamo rimasti profondamente colpiti da quanto successo a Poggioli. Sono molto toccato umanamente.

Quello che posso dire è che in sala c’erano tre medici, due operatori sanitari e un’infermiera. La Guardia medica è arrivata subito,

l’ho chiamata personalmente. Purtroppo il decesso è stato dichiarato mezz’ora dopo l’inizio dei soccorsi.

Per lei non c’era altro da fare, nessuno di noi ha perso un attimo di tempo.

Siamo rimati lì per tutto il tempo, per stare accanto al marito. Piangiamo Raffaella come una concittadina, come se la conoscessimo da sempre. Mi stringo alla famiglia”.

