MANFREDONIA (FOGGIA) – “AL SIG. SINDACO CITTA’ DI MANFREDONIA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTA’

AL SEGRETARIO COMUNALE

AI SIGG. CAPOGRUPPI CONSIGLIARI – LORO SEDI

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶 𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 – 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼?

Nel corso della storia umana, come affermato dal Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC), le città hanno permesso alle persone di migliorare la propria condizione sociale, economica e culturale.

Affinché i centri urbani continuino ad essere luoghi di prosperità, senza danneggiare l’ambiente e le sue risorse, le sfide da affrontare sono numerose.

In accordo con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, le città devono essere ripensate e fatte progredire in modo sostenibile ed inclusivo. Le città sostenibili non sono un’utopia, ma una realtà concreta in molti Paesi del mondo.

Il riferimento è ad un modello organizzativo che mira a rendere i centri urbani più efficienti, digitalizzati, abitabili e interconnessi.

Cos’è una città sostenibile?

Il concetto di città sostenibile è strettamente legato all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione approvato all’unanimità dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 2015.

Tra gli obiettivi che i Paesi firmatari si impegnano a raggiungere entro il 2030 c’è quello per cui le città devono essere rese più inclusive, sicure, resilienti e sostenibili.

Per raggiungere questo obiettivo, le città devono soddisfare una serie di requisiti essenziali.

In particolare, sono chiamate a: implementare sistemi di trasporto ecologici; coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni che riguardano la pianificazione e il miglioramento delle città; tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale dei territori;

fornire ai cittadini alloggi sicuri e di qualità; prestare attenzione alla gestione dei rifiuti e alla qualità dell’aria.

Semplificando, le città sostenibili sono centri urbani innovativi, alla cui base vi è un’organizzazione moderna che mette al centro i trasporti, il controllo dei consumi, la territorialità e la produzione di energia.

Il fine ultimo è ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente e garantire ai cittadini il diritto alla mobilità, l’integrazione tecnologica, il verde urbano e la connettività.

𝟲 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲: 𝟭 – 𝗪𝗶-𝗙𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼; 𝟮 – 𝗠𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗼𝗹𝗼; 𝟯 – 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶 𝗲 𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗲; 𝟰 – 𝗥𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮 𝘀𝗺𝗮𝗿𝘁; 𝟱 – 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮; 𝟲) 𝗣𝗶𝘂̀ 𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗶”.

Lo riporta una nota del Consigliere comunale Capogruppo (Fratelli d’Italia – opposizione costruttiva e migliorativa della città di Manfredonia ) Giuseppe Marasco.