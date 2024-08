LECCE – In carcere per amore. È quanto accaduto ad una 40enne della provincia di Lecce.

Tutto inizia lo scorso settembre quando la donna, con problemi legati alla tossicodipendenza e con una sentenza definitiva di condanna per spaccio, entra in una comunità di recupero nella provincia di Bari.

Dopo qualche mese conosce un uomo, anche lui ospite della struttura, del quale si innamora.

In primavera i due vengono sorpresi in atteggiamenti intimi dagli operatori della struttura e la comunità decide di scrivere al magistrato di sorveglianza chiedendo per lei la revoca della misura alternativa e il trasferimento in carcere.

Fra le norme di comportamento da firmare all’ingresso in comunità, infatti, c’è quella che vieta di intrattenere rapporti sentimentali con altri ospiti della struttura.

La richiesta viene accolta e la donna viene trasferita nel carcere di Trani.

Nelle scorse ore si è svolta l’udienza collegiale davanti al tribunale di sorveglianza, durante la quale l’avvocato della 40enne ha sostenuto come non si possa impedire ad una donna di amare, e ha presentato ricordo.

Nelle prossime ore è attesa la decisione finale.

Lo riporta quotidianodipuglia.it