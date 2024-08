Brindisi, 22 Agosto 2024 – Con grande dolore apprendo della prematura scomparsa del Dott. Vito Procacci, Primario del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari.

“La notizia della tragica perdita del Dott. Procacci ci addolora profondamente – dichiaro in qualità di Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia -. Egli era un professionista di straordinaria competenza e umanità, sempre in prima linea nell’assistenza ai pazienti, soprattutto durante l’emergenza Covid-19. La sua dedizione e il suo altruismo sono stati un faro per l’intera comunità medica pugliese.”

“Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia del Dott. Procacci, a cui siamo profondamente affezionati – proseguo -. Stringo un forte abbraccio al fratello del Dott. Procacci, il Senatore Giovanni Procacci, consigliere politico del Presidente Emiliano. La Regione Puglia si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nel Policlinico di Bari, ma in tutto il sistema sanitario regionale che perde un punto di riferimento prezioso.”

“Ci impegneremo affinché l’eredità professionale e umana del Dott. Procacci continui a ispirare il lavoro dei nostri operatori sanitari – concludo -. La Regione Puglia è vicina a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.”

Tommaso Gioia – Consigliere per la Sanità del Presidente – Regione Puglia