VIESTE (FOGGIA) – Ha suscitato tanta commozione in città, la notizia della morte di Michele Negrini, conosciuto e stimato professionista nell’arte del gelato.

Si è spento stamattina, all’età di 73 anni, dopo aver lottato, per diverso tempo, con dignità e senza mai arrendersi, contro un male ribelle.

Se n’è andato serenamente, Michele, in piena estate, tempo in cui la sua attività raggiungeva il massimo dell’espressione.

Il suo “chiosco” in via Sante Naccarati, rinnovato dopo la nota vicenda dell’occupazione del suo pubblico, che portò alla mobilitazione, in suo favore (e degli altri proprietari), tutta la città che ha sempre visto in quelle “barracche” (volutamente con due erre) una istituzione cittadina.

E lui, Michele, istituzione lo è diventato nel corso degli anni.

Intere generazioni hanno frequentato il suo “chiosco”, specie la domenica e nei giorni festivi (dopo la messa).

Non solo gelati, che erano la specialità, ma anche dolciumi, patatine e bibite, facevano la gioia di tanti bambini, diventati suoi amici e, per molti, veri e propri figli.

Che, magari, rimproverava pure, ma sempre a fin di bene e per una corretta educazione.

Oggi lo piangiamo un po’ tutti.

Michele, con il suo sorriso bonario, sotto quei baffi color cenere, ci mancherà.

Ci mancherà il suo saluto da dietro il bancone-frigo. Ci mancherà la sua cordialità. Ci mancheranno le sue polemicucce “costruttive”.

Ci mancherà la sua cordialità e la sua simpatia. Insomma, ci mancherà tutto di lui. E forse per questo che lo ricorderemo sempre.

Ciao, Michele. Il tuo gelato “dolce e un po’ salato”, ora preparalo per gli Angeli che, siamo certi, ti hanno accolto tra loro.