Allerta meteo in Capitanata e in Puglia: temporali, fulmini e grandine in arrivo

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo gialla per la giornata di sabato 23 agosto 2025, che interessa l’intero territorio della Puglia e, in particolare, la provincia di Foggia e la Capitanata.

Secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile e del Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, a partire dalle 6 del mattino e per le successive 14 ore, si prevedono precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi di pioggia generalmente moderati, ma localmente anche più consistenti.

I fenomeni meteo saranno accompagnati da intensa attività elettrica, raffiche di vento e locali grandinate, condizioni che potrebbero determinare disagi soprattutto nei centri urbani, sulle arterie stradali principali e nelle zone rurali, particolarmente sensibili a fenomeni di allagamento.

Le temperature, dopo giornate caratterizzate da caldo intenso e umidità elevata, subiranno un calo sensibile, mentre il mare potrà risultare mosso o molto mosso, soprattutto lungo i litorali del Gargano e del Basso Adriatico.

La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza: evitare di sostare in prossimità di alberi, impalcature, cartelloni pubblicitari e corsi d’acqua, e limitare gli spostamenti non strettamente necessari nelle ore di maggiore intensità dei fenomeni. Particolare attenzione viene rivolta agli automobilisti, invitati a guidare con cautela per il rischio di improvvisi allagamenti e riduzione della visibilità.

Questo peggioramento delle condizioni atmosferiche rientra in un quadro di instabilità tipica della fine di agosto, quando le masse d’aria più fresche in arrivo dal Nord Europa si scontrano con il caldo accumulato nei giorni precedenti, generando violenti temporali di tipo estivo.

Gli esperti meteo prevedono un graduale miglioramento del tempo a partire dalla tarda serata di sabato, con il ritorno di condizioni più stabili nella giornata di domenica, anche se non si escludono residui fenomeni sparsi, soprattutto nelle aree interne e sul Gargano.

La Protezione Civile regionale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, pronta ad aggiornare i livelli di allerta qualora i fenomeni dovessero risultare più intensi del previsto.

Per aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare i canali ufficiali della Protezione Civile regionale e nazionale, oltre alle principali piattaforme meteo dedicate.