Assalto notturno allo sportello bancomat di Zapponeta

BANCOMAT Assalto notturno allo sportello bancomat di Zapponeta

Intorno alle 4.30 del mattino, in via Isonzo a Zapponeta (FG), un gruppo di ignoti ha fatto esplodere lo sportello bancomat delle Poste Italiane

Assalto bancomat Zapponeta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Nella notte, intorno alle 4.30 del mattino, in via Isonzo a Zapponeta (FG), un gruppo di ignoti ha fatto esplodere lo sportello bancomat delle Poste Italiane utilizzando la cosiddetta “marmotta”, un ordigno artigianale impiegato per aprire gli ATM.

Al momento non è stato ancora accertato se i malviventi siano riusciti a portare via i contanti custoditi nelle casse dello sportello. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.

1 commenti su "Assalto notturno allo sportello bancomat di Zapponeta"

  1. Fanno bene dessero il lavoro fino a quando sono furgoni portavalori è bancomat fanno la gente non può vivere Senza lavoro

