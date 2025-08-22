Nella notte, intorno alle 4.30 del mattino, in via Isonzo a Zapponeta (FG), un gruppo di ignoti ha fatto esplodere lo sportello bancomat delle Poste Italiane utilizzando la cosiddetta “marmotta”, un ordigno artigianale impiegato per aprire gli ATM.

Al momento non è stato ancora accertato se i malviventi siano riusciti a portare via i contanti custoditi nelle casse dello sportello. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.