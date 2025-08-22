Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

RISPOSTA // “Lo tratta meglio di un figlio”: la “verità” dietro il video virale del cane in giro per Zapponeta
22 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

ATTRICE // Incidente Sp115: chi era l’attrice milanese Lucrezia Baccichet
22 Agosto 2025 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Bimbo di un anno e mezzo cade da macchina in corsa, è grave

CRONACA Bimbo di un anno e mezzo cade da macchina in corsa, è grave

Il fratellino ha aperto portiera e sganciato cintura seggiolino

Bimbo di un anno e mezzo cade da macchina in corsa, è grave

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Cronaca // Primo piano //

Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una macchina in corsa. Il fatto è successo sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo, dove il piccolo stava viaggiando insieme alla madre e al fratellino di tre anni.

Da quanto appreso sembrerebbe che il fratello più grande abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui viaggiava il piccolo, e dopo anche aperto la portiera posteriore della macchina, e a quel punto il piccolo è caduto dal veicolo in corsa.

La madre ha fermato la macchina e dopo aver raccolto il figlio è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa, dove è entrata con il figlio sanguinante in braccio. I medici vista la gravita delle lesioni riportate nella caduta dal bambino, ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttora sarebbe ricoverato in condizioni gravi.

Successivamente è intervenuta la polizia del capoluogo per verificare la veridicità del racconto della donna. Gli inquirenti hanno accertato che la dinamica dei fatti è chiara e attribuibile a un incidente.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.