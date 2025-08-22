Edizione n° 5801

Cerignola, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del consigliere Romano dopo dichiarazioni contro la legalità

ROMANO Cerignola, Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del consigliere Romano dopo dichiarazioni contro la legalità

"Chiediamo al consigliere di rassegnare immediatamente le dimissioni – aggiungono Pagano e Reddavide – per restituire dignità e trasparenza all'istituzione"

Daria Cascarano neo coordinatrice di Fratelli d'Italia Foggia

Daria Cascarano, coordinatrice di Fratelli d'Italia Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA – Nuovo caso politico a Cerignola. Il Dipartimento Provinciale Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia di Foggia, insieme al Coordinamento Cittadino del partito a Cerignola, ha chiesto le dimissioni immediate del consigliere comunale Michele Romano, a seguito di dichiarazioni ritenute «inaccettabili e gravemente lesive della credibilità delle istituzioni locali».

Secondo quanto riferito dai rappresentanti di Fratelli d’Italia, Romano avrebbe ipotizzato la possibilità di aprire trattative con ambienti legati alla criminalità organizzata. «Tali affermazioni – sottolineano Arturo Pagano, responsabile del Dipartimento Legalità e Sicurezza, e Franco Reddavide, coordinatore cittadino – sono incompatibili con il ruolo istituzionale di consigliere comunale e minano la fiducia dei cittadini nella politica sana e trasparente».

Il partito ha ribadito con fermezza che «lo Stato, nelle sue articolazioni democratiche, non tratta né potrà mai trattare con chi viola la legge, mette a rischio la sicurezza della comunità e insidia la libertà economica e civile dei cittadini». Per questo motivo, Fratelli d’Italia ritiene che la permanenza di Romano nel consiglio comunale rappresenti un’offesa al sacrificio di chi, ogni giorno, lotta contro la criminalità con senso dello Stato e coraggio.

«Chiediamo al consigliere di rassegnare immediatamente le dimissioni – aggiungono Pagano e Reddavide – per restituire dignità e trasparenza all’istituzione che oggi appare compromessa dalle sue affermazioni».

La vicenda ha già suscitato un acceso dibattito in città, con cittadini e rappresentanti politici che seguono con attenzione le prossime mosse del consigliere Romano.

