Il Comune di Foggia ha ufficialmente approvato la graduatoria finale e i relativi verbali per il conferimento di tre incarichi di lavoro autonomo destinati a esperti nella gestione, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La decisione rientra nel “Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” (CUP E99J21007460005) e segue un complesso iter selettivo avviato con un avviso pubblico rivolto a professionisti con alta specializzazione e comprovata esperienza di almeno tre anni.

Il provvedimento, firmato dal dirigente dell’Area 9 – Opere Pubbliche PNRR, Ing. Irene Licari, arriva a seguito di una serie di disposizioni normative nazionali volte a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali nell’ambito della gestione dei fondi europei e nazionali destinati alla coesione territoriale e agli interventi PNRR. Tra i riferimenti legislativi richiamati figurano il Decreto Legislativo 165/2001, i decreti-legge n. 77/2021 e n. 80/2021, nonché la Legge n. 233/2021 che stanzia risorse per il reclutamento di personale altamente specializzato.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di rafforzamento delle amministrazioni locali, con particolare attenzione alle Regioni meridionali e alle aree interne, finalizzato a garantire un’efficace attuazione dei progetti PNRR e dei fondi strutturali dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Le procedure hanno previsto, in primo luogo, un interpello interno rivolto al personale comunale, che però non ha registrato adesioni. Successivamente, l’avviso pubblico è stato pubblicato sul portale InPA e sul sito istituzionale dell’Ente, con scadenza il 12 dicembre 2024.

Alla selezione hanno partecipato 22 candidati, valutati da una commissione esaminatrice nominata con Determinazione Dirigenziale. Il processo di selezione ha previsto due fasi: la prima di valutazione dei titoli e la seconda di colloquio. La graduatoria finale ha premiato i tre candidati con il punteggio complessivo più alto: Maria Gigante, Massimiliano Mancini e Stefano Calore. I vincitori saranno impegnati fino al 31 dicembre 2026, con incarichi di consulenza altamente qualificata, senza alcun vincolo di subordinazione, e riceveranno compensi bimestrali commisurati alle attività effettivamente svolte.

Il ruolo degli esperti sarà cruciale per il Comune: dovranno supportare le Aree 8 – Rigenerazione Urbana PNRR e Area 9 – Opere Pubbliche PNRR nelle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo l’efficienza dei processi e la corretta gestione dei fondi. I contratti, finanziati interamente dal Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale, prevedono un limite massimo di giornate lavorative e compensi conformi alle linee guida stabilite dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il Comune di Foggia, con questa determinazione, sottolinea l’impegno a garantire trasparenza, correttezza e professionalità nella gestione dei progetti PNRR, favorendo un’azione amministrativa efficace e coerente con le direttive nazionali. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul portale InPA, con validità di 24 mesi, prevedendo anche la possibilità di scorrimento per eventuali incarichi futuri.

L’azione si inserisce inoltre nel più ampio percorso di controllo e governance locale, rafforzato da protocolli di vigilanza collaborativa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e strumenti di monitoraggio digitale, come la piattaforma ReGiS, a supporto dell’analisi e della rendicontazione dei progetti.

A cura di Giovanna Tambo.