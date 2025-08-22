Il Comune di Foggia ha ufficialmente completato le procedure di mobilità esterna volontaria per coprire 34 posti nell’organico comunale, consentendo il trasferimento diretto di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche. L’iniziativa, regolata dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, riguarda 3 posti per Operatori Esperti e 31 posti per Funzionari ad elevata qualificazione, distribuiti tra profili tecnici, amministrativi, legali ed educativi.

Le procedure sono state avviate sulla base del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, approvato dalla Giunta Comunale, e hanno seguito l’iter previsto dall’ente dopo aver verificato l’assenza di personale disponibile tramite mobilità obbligatoria. Gli avvisi pubblici di mobilità esterna hanno definito i requisiti e le competenze richieste per ciascun profilo.

Le Commissioni esaminatrici, nominate con determinazione dirigenziale, hanno valutato i candidati attraverso colloqui conoscitivi, motivazionali e professionali, redigendo verbali dettagliati.

Per quanto riguarda gli Operatori Esperti, destinati a tre posti per il profilo “Addetto ai servizi generali per l’infanzia”, non sono risultati candidati ammessi. Nell’Area dei Funzionari, invece, sono stati individuati i vincitori per tutti gli altri profili, tra cui Funzionari Avvocati, Specialisti di Vigilanza, Funzionari Tecnici, Amministrativi, Contabili, Educatori Socio-Pedagogici e Insegnanti.

Due candidati, CAPODAGLIO Matteo e ZAPPULLA Cataldo, hanno rinunciato al prosieguo della mobilità e saranno considerati rinunciatari. In caso di ulteriori rinunce, si procederà allo scorrimento delle graduatorie secondo quanto previsto dagli avvisi approvati.

Il Comune sottolinea che l’inserimento nelle graduatorie non genera aspettative legittime di assunzione, e i candidati selezionati firmeranno un contratto integrativo a tempo pieno e indeterminato, complementare a quello già in essere presso l’amministrazione di provenienza.

Gli esiti dei colloqui sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Foggia e sul portale nazionale InPA, garantendo trasparenza e accessibilità. Dopo l’acquisizione dei nulla-osta dalle amministrazioni di provenienza, il Servizio Risorse Umane procederà alle assunzioni dei vincitori, utilizzando le risorse finanziarie necessarie.