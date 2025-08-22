L’assessorato al personale del Comune di Foggia rende noto che, a seguito della richiesta inviata ad Arpal Puglia per l’avviamento a selezione ex art. 16 della legge 56/87, è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa all’assunzione di 4 custodi da inquadrare nell’area operatori.

La procedura, gestita da Arpal, prevede ora il passaggio successivo: nella prossima settimana verranno convocate le persone collocate utilmente in graduatoria per sostenere la prova di idoneità, necessaria per la successiva assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Foggia.

La sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora al Personale Daniela Patano evidenziano come questo rappresenti un passaggio fondamentale per rafforzare i servizi, garantire maggiore efficienza nelle attività di custodia e migliorare la funzionalità e la sicurezza delle strutture comunali.