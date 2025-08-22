Antonio Decaro rompe il silenzio e annuncia la sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia. L’ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare ha condiviso la decisione con un post su Facebook, rivolgendosi direttamente ai cittadini pugliesi, ai sindaci, ai militanti e agli amici.

“Ho scelto di rimanere in silenzio fino ad oggi per rispetto della nostra comunità. Ma sento il dovere di parlare chiaro ai pugliesi”, scrive Decaro.

L’europarlamentare sottolinea la sua esperienza e l’amore per la Puglia, ma precisa: “Per candidarmi devo sapere di poter guidare la Regione davvero, con piena libertà, guardando avanti e non indietro. Voglio essere un presidente libero, capace di assumersi fino in fondo la responsabilità delle scelte. Non voglio essere ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto”.

Decaro evidenzia anche i rapporti con i predecessori:

“A Michele Emiliano e a Nichi Vendola mi legano stima e affetto sinceri, oltre a una storia comune di cui sono orgoglioso. Ma la Puglia non ha bisogno di un presidente a metà. Non è una questione personale, ma politica, nel segno del rinnovamento”.

Conclude poi con un messaggio di impegno e responsabilità:

“Se non ci saranno le condizioni per tornare in Puglia, continuerò il mio lavoro a Bruxelles, sostenendo lealmente il candidato progressista alla guida della Regione. Nessuna ambizione personale può venire prima del bene più prezioso: il futuro dei pugliesi”.