Festa patronale Manfredonia. "Non prendete cantanti dall'oltretomba, ecco un elenco di artisti validi"

MANFREDONIA Festa patronale Manfredonia. “Non prendete cantanti dall’oltretomba, ecco un elenco di artisti validi”

"Al Comitato festa patronale di Manfredonia chiediamo la cortesia di leggere questo articolo"

Al Comitato festa patronale di Manfredonia chiediamo la cortesia di leggere questo articolo e di scegliere fra questi artisti musicali che vi abbiamo elencato da far venire il 31 agosto alla festa patronale, per favore stavolta non prendete cantanti dall’oltretomba 

Ecco la lista di cantanti scegliete uno fra questi no cantanti vecchi e possibile che state arretrati anni luce in questo paese.
 
Annalisa
Alfa
Achille Lauro
Elodie
Alexia
Jovanotti
Clementino
Fedez
Mahmood
Maneskin
Fred De Palma
Gaia
Irama
Marracash
Rose Villain
Serena Brancale
Tananai
Ultimo
Marco Mengoni
Gigi D’agostino
Clara
Madame
Articolo 31
Marco Masini
The Colors
Eros Ramazzotti
Angelina Mango 
Stato quotidiano lo potete pubblicare come articolo 🙏

2 commenti su "Festa patronale Manfredonia. “Non prendete cantanti dall’oltretomba, ecco un elenco di artisti validi”"

  1. A prescindere che non mi interessa ….
    Ma far venire questi artisti occorrono tanti soldi….
    E chi paga???
    Il comune già è in deficit…

  2. Caro lei, mi dice cosa ha offerto per la Festa? Io nulla.
    Ma come si puo chiedere tali can tanti? Che riempiono stadi? Dove le mettiamo le persone? Verra Alex britti, sei contenta? Risparmiamo soldi x I can tanti famosi, magari cantano in playback

Lascia un commento

