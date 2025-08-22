Un furto mirato ha colpito l’appartamento del fotografo Potito Casparrini, noto per aver partecipato recentemente all’evento ‘Suoni d’Umbra’ nel cuore del Parco Nazionale del Gargano.

A rendere noto l’accaduto è stato lo stesso fotografo, che ha spiegato come i ladri abbiano portato via una valigetta contenente cinque macchine Olympus a pellicola degli anni ’70 (OM1, OM2, OM3, OM4, OM10) e circa venti obiettivi Zuiko, dal 21 al 300 mm, insieme a numerosi accessori professionali, tra cui soffietti macro, motori drive, flash e filtri.

Casparrini lancia un appello pubblico: “Se riuscissi a recuperare qualcosa sarei molto felice”. L’appello, diffuso sui social, ha ricevuto una forte solidarietà da parte di colleghi e conoscenti, oltre a suggerimenti su possibili piste per ritrovare il materiale, come mercatini dell’usato o canali di vendita specializzati.

La speranza del fotografo è recuperare gli strumenti rubati, veri oggetti da collezione e indispensabili per la sua attività professionale.

Lo riporta foggiatoday.it.