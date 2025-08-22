Edizione n° 5800

22 Agosto 2025 - ore  10:21

22 Agosto 2025 - ore  10:14

Home // Cronaca // Foggia, furto nell’appartamento di un fotografo: sparite macchine d’epoca

FOTOGRAFO Foggia, furto nell’appartamento di un fotografo: sparite macchine d’epoca

Un furto mirato ha colpito l’appartamento del fotografo Potito Casparrini, noto per aver partecipato recentemente all’evento ‘Suoni d’Umbra’

Furto ad un fotografo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Un furto mirato ha colpito l’appartamento del fotografo Potito Casparrini, noto per aver partecipato recentemente all’evento ‘Suoni d’Umbra’ nel cuore del Parco Nazionale del Gargano.

A rendere noto l’accaduto è stato lo stesso fotografo, che ha spiegato come i ladri abbiano portato via una valigetta contenente cinque macchine Olympus a pellicola degli anni ’70 (OM1, OM2, OM3, OM4, OM10) e circa venti obiettivi Zuiko, dal 21 al 300 mm, insieme a numerosi accessori professionali, tra cui soffietti macro, motori drive, flash e filtri.

Casparrini lancia un appello pubblico: “Se riuscissi a recuperare qualcosa sarei molto felice”. L’appello, diffuso sui social, ha ricevuto una forte solidarietà da parte di colleghi e conoscenti, oltre a suggerimenti su possibili piste per ritrovare il materiale, come mercatini dell’usato o canali di vendita specializzati.

La speranza del fotografo è recuperare gli strumenti rubati, veri oggetti da collezione e indispensabili per la sua attività professionale.

Lo riporta foggiatoday.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

