Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

RISPOSTA // “Lo tratta meglio di un figlio”: la “verità” dietro il video virale del cane in giro per Zapponeta
22 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

ATTRICE // Incidente Sp115: chi era l’attrice milanese Lucrezia Baccichet
22 Agosto 2025 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, misure straordinarie per Heraclea-Manfredonia di Coppa Italia Serie D

COPPA Foggia, misure straordinarie per Heraclea-Manfredonia di Coppa Italia Serie D

Misure in vista della partita di Coppa Italia Serie D tra Heraclea e Manfredonia, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 16:00

Stadio Zaccheria - Foto: sporteimpianti.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Cronaca // Focus //

In vista della partita di Coppa Italia Serie D tra Heraclea e Manfredonia, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 16:00 allo Stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, il Comune ha disposto provvedimenti straordinari di circolazione e sosta nelle vie limitrofe per garantire sicurezza e ordine nel traffico.

Con ordinanza del dirigente R. Delle Noci, su proposta dell’istruttore di Polizia Locale Katia Montecalvo, è stata stabilita la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12:00 fino al termine dell’evento. Le vie interessate sono:

  • Via V. Gioberti, tra Via G. Dorso e Viale Ofanto;
  • Via G. Dorso, tra Via de Viti de Marco e Via V. Gioberti, carreggiata adiacente la Curva Sud dello stadio.

Sono previste eccezioni al divieto per consentire il regolare svolgimento della partita e l’accesso ai mezzi di emergenza, tra cui mezzi militari, delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ambulanze e veicoli di soccorso. Possono transitare anche residenti muniti di autorizzazione, persone con ridotte capacità motorie, arbitri e osservatori con tessera AIA, rappresentanti della Procura Federale, medici antidoping e incaricati delle squadre nazionali con tessera federale.

Particolare attenzione è riservata ai veicoli degli aventi diritto provenienti da fuori città, inseriti nell’elenco stilato dal Foggia Calcio per ciascuna giornata di manifestazione.

Il Corpo di Polizia Locale potrà modificare orari e restrizioni in base alle esigenze di sicurezza e viabilità, coordinandosi con il Servizio Mobilità e Traffico. Gli agenti e le Forze dell’Ordine presenti saranno incaricati dell’esecuzione delle disposizioni.

Le misure sono state adottate a seguito della Conferenza di Servizi del GOS e confermate nell’incontro in Questura del 18 agosto 2025, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tifosi, residenti e partecipanti, assicurando al contempo la regolarità della circolazione nelle zone limitrofe allo stadio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.