In vista della partita di Coppa Italia Serie D tra Heraclea e Manfredonia, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 16:00 allo Stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, il Comune ha disposto provvedimenti straordinari di circolazione e sosta nelle vie limitrofe per garantire sicurezza e ordine nel traffico.

Con ordinanza del dirigente R. Delle Noci, su proposta dell’istruttore di Polizia Locale Katia Montecalvo, è stata stabilita la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12:00 fino al termine dell’evento. Le vie interessate sono:

Via V. Gioberti , tra Via G. Dorso e Viale Ofanto;

, tra Via G. Dorso e Viale Ofanto; Via G. Dorso, tra Via de Viti de Marco e Via V. Gioberti, carreggiata adiacente la Curva Sud dello stadio.

Sono previste eccezioni al divieto per consentire il regolare svolgimento della partita e l’accesso ai mezzi di emergenza, tra cui mezzi militari, delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ambulanze e veicoli di soccorso. Possono transitare anche residenti muniti di autorizzazione, persone con ridotte capacità motorie, arbitri e osservatori con tessera AIA, rappresentanti della Procura Federale, medici antidoping e incaricati delle squadre nazionali con tessera federale.

Particolare attenzione è riservata ai veicoli degli aventi diritto provenienti da fuori città, inseriti nell’elenco stilato dal Foggia Calcio per ciascuna giornata di manifestazione.

Il Corpo di Polizia Locale potrà modificare orari e restrizioni in base alle esigenze di sicurezza e viabilità, coordinandosi con il Servizio Mobilità e Traffico. Gli agenti e le Forze dell’Ordine presenti saranno incaricati dell’esecuzione delle disposizioni.

Le misure sono state adottate a seguito della Conferenza di Servizi del GOS e confermate nell’incontro in Questura del 18 agosto 2025, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tifosi, residenti e partecipanti, assicurando al contempo la regolarità della circolazione nelle zone limitrofe allo stadio.