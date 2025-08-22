Follia in pieno centro a Foggia: uomini stesi in strada, auto costrette allo slalom

Foggia – Paura e sconcerto ieri sera nel cuore della città, a pochi passi da Piazza Cavour, dove due uomini, apparentemente in stato di ebbrezza, si sono sdraiati in mezzo alla carreggiata costringendo gli automobilisti a frenate improvvise e manovre pericolose per evitarne l’investimento.

La scena, surreale e pericolosissima, si è consumata a ridosso dell’Università, nello stesso punto in cui, poche settimane fa, un giovane, Massimiliano Perrone, era stato tragicamente investito e aveva perso la vita. La coincidenza ha fatto riaffiorare il dolore e la rabbia di chi ha assistito a un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

«Ero lì per caso, la strada era trafficata ma fortunatamente tutti andavamo piano» racconta una residente, ancora scossa. «Vederli in mezzo alla carreggiata, immobili, mentre le auto facevano zig-zag per evitarli, è stata una scena che non dimenticherò mai. Mi tremavano le gambe».

L’arrivo delle forze dell’ordine ha contribuito a ristabilire la calma, ma non senza momenti di tensione. I due uomini, visibilmente alterati, avrebbero provocato gli agenti, insultandoli e sfidandoli, con uno di loro che si sarebbe persino tolto la maglia per mostrarne il disprezzo.

La vicenda ha suscitato polemiche e indignazione tra i cittadini, molti dei quali lamentano da tempo il degrado e la mancanza di sicurezza nelle strade del centro. Il clima di esasperazione è palpabile, mentre la città chiede risposte concrete per garantire ordine e sicurezza.

L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, riaccende così il dibattito sulla gestione della sicurezza urbana e sul bisogno di interventi immediati per restituire serenità a una comunità già duramente provata da eventi recenti.

