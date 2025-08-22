A Venturina, in provincia di Livorno, un gatto di nome Boris è tornato a casa dopo 11 giorni, dopo essere stato dato per morto in seguito a un attacco da parte di un lupo. La vicenda è stata raccontata dall’esperto di lupi Duccio Berzi, che ha aggiunto come, da quel momento, i lupi siano scomparsi dalla zona.

Secondo quanto riportato, Boris vive in una località della costa tirrenica toscana frequentemente interessata dalla presenza di lupi, documentata anche tramite videotrappole installate dai cittadini. L’attacco è avvenuto il 15 luglio all’alba: il lupo è entrato nella resede di casa e ha afferrato il gatto, portandolo via. Nonostante l’intervento del padrone, il lupo è fuggito con Boris in bocca.

Dopo 11 giorni di assenza, Boris è tornato a casa con ferite evidenti: coda spellata, orecchio piegato e lembo della guancia lacerato, ma con una sorprendente capacità di guarigione rapida.

Un dettaglio sorprendente raccontato da Berzi è che da quando Boris è tornato, i lupi sono scomparsi dal paese, lasciando la comunità locale incredula e sollevata. La causa di questo fenomeno rimane un mistero.

