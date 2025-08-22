Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

RISPOSTA // “Lo tratta meglio di un figlio”: la “verità” dietro il video virale del cane in giro per Zapponeta
22 Agosto 2025 - ore  12:30

CALEMBOUR

LUCREZIA // Incidente Sp115: chi era l’attrice milanese Lucrezia Baccichet
22 Agosto 2025 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Livorno: torna a casa Boris, il gatto dato per morto dopo un attacco di lupo

GATTO Livorno: torna a casa Boris, il gatto dato per morto dopo un attacco di lupo

Coda spellata, orecchio piegato e lembo della guancia lacerato, ma con una sorprendente capacità di guarigione rapida

Livorno, gatto Boris - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Attualità //

A Venturina, in provincia di Livorno, un gatto di nome Boris è tornato a casa dopo 11 giorni, dopo essere stato dato per morto in seguito a un attacco da parte di un lupo. La vicenda è stata raccontata dall’esperto di lupi Duccio Berzi, che ha aggiunto come, da quel momento, i lupi siano scomparsi dalla zona.

Secondo quanto riportato, Boris vive in una località della costa tirrenica toscana frequentemente interessata dalla presenza di lupi, documentata anche tramite videotrappole installate dai cittadini. L’attacco è avvenuto il 15 luglio all’alba: il lupo è entrato nella resede di casa e ha afferrato il gatto, portandolo via. Nonostante l’intervento del padrone, il lupo è fuggito con Boris in bocca.

Dopo 11 giorni di assenza, Boris è tornato a casa con ferite evidenti: coda spellata, orecchio piegato e lembo della guancia lacerato, ma con una sorprendente capacità di guarigione rapida.

Un dettaglio sorprendente raccontato da Berzi è che da quando Boris è tornato, i lupi sono scomparsi dal paese, lasciando la comunità locale incredula e sollevata. La causa di questo fenomeno rimane un mistero.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.