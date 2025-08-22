“Lo tratta meglio di un figlio”: la "verità" dietro il video virale del cane in giro per Zapponeta

Sta facendo discutere un recente post pubblicato sui social che ritrae una donna mentre passeggia con il proprio cane nei pressi di Zapponeta. L’immagine, diventata virale in poche ore, ha sollevato polemiche e commenti negativi, con accuse di presunto maltrattamento dell’animale.

A smentire le voci è intervenuta una persona vicina alla proprietaria dell’animale, che ha dichiarato al nostro giornale: “Quel cane l’ho affidato io alla signora quando era ancora cucciolo. Posso garantire che lo tratta meglio di un figlio. La scena mostrata nel post è fuorviante: lei lo porta sempre al guinzaglio solo perché è molto irruento, e lo fa passeggiare tranquillamente. Non c’è mai stato alcun maltrattamento.”

Secondo testimoni presenti, non ci sarebbe alcuna evidenza di comportamenti dannosi nei confronti dell’animale. La vicenda mette nuovamente in luce il delicato rapporto tra informazione e social network: spesso, immagini decontestualizzate possono generare fraintendimenti e accuse infondate. Le autorità locali, informate dell’accaduto, non hanno rilevato irregolarità e hanno confermato che l’animale è in buone condizioni di salute.