Manfredonia, grande successo per la Notte Bianca StrEAT 2025 ma condanna per vandalismi e risse tra ragazzi

Giovedì 21 agosto il centro storico di Manfredonia si è acceso con la Notte Bianca StrEAT 2025, appuntamento clou del Manfredonia Festival, richiamando migliaia di cittadini e turisti.

La serata, dedicata a musica, street food, intrattenimento e cultura, ha animato le vie e le piazze della città fino a notte fonda. Dal Largo dei Celestini con DJ Paz, alle atmosfere live di Piazza Duomo con la tribute band di Cremonini, fino al ritmo coinvolgente della Street Band Dune Buggy su Corso Manfredi, il centro storico ha offerto un mix di sonorità per tutti i gusti.

Grande apprezzamento anche per l’offerta gastronomica dello street food a 5 euro, con specialità locali e proposte originali che hanno arricchito l’esperienza dei visitatori.

Non sono mancate, però, alcune tensioni: secondo testimoni, durante la serata si sono registrati episodi di lancio di bottiglie di vetro tra alcuni gruppi di ragazzi.

I fatti sarebbero avvenuti dopo le ore 2.00.

L’episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha riacceso il dibattito sulla necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e dell’adozione di misure di sicurezza aggiuntive, come il divieto di vendita di alcolici in contenitori di vetro.

Sul fronte culturale, grande partecipazione per le visite guidate gratuite al Museo Diocesano e alle chiese di Santa Chiara e San Benedetto, con due turni serali che hanno registrato il tutto esaurito.