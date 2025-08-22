Il belvedere della Montagna a Manfredonia, situato all’interno del Parco Nazionale del Gargano, dovrebbe essere un luogo di bellezza e contemplazione, ma oggi appare come una vera e propria discarica a cielo aperto.

Automobilisti e motociclisti, soprattutto in estate, sostano per ammirare il panorama e scattare foto ricordo, ma lo scenario che si presenta è segnato da rifiuti abbandonati, cartacce, fazzoletti, lattine e bottiglie vuote gettate senza rispetto per l’ambiente.

A denunciare la situazione è Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, che da anni si batte per la difesa del territorio: «La SP 57 “della Montagna”, strada che conduce alla Foresta Umbra, sta diventando una pattumiera a cielo aperto. È inaccettabile che, per colpa di pochi incivili, si sia deciso di rimuovere i cestini anche nelle aree protette. In questo modo si priva l’intera comunità di un servizio essenziale».

Manzella sottolinea che la lotta all’inciviltà non può essere condotta con la rimozione dei cestini, ma con controlli mirati e sanzioni efficaci: «Togliere strumenti di civiltà non è una soluzione, è una resa. Bisogna colpire chi sporca, non penalizzare i cittadini rispettosi delle regole».

Lo riporta foggiatoday.it.