Manfredonia, raccolta differenziata in crescita: meno rifiuti indifferenziati e cittadini più attenti

MANFREDONIA – Un bilancio positivo per la raccolta differenziata nei primi sette mesi del 2025. È quanto emerge dall’analisi dei dati ufficiali del gestionale ASE effettuata dall’Amministrazione Comunale, che ha voluto restituire alla cittadinanza un quadro chiaro sull’andamento della gestione dei rifiuti.

Il dato più significativo riguarda proprio la raccolta differenziata, che segna un incremento medio tra i 2 e i 4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che premia l’estensione del servizio porta a porta alle case sparse e alla frazione Montagna, oltre alle continue campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Un altro traguardo importante è la riduzione dei rifiuti indifferenziati. Nei mesi di giugno e luglio si è registrata una diminuzione di circa il 10% rispetto al 2024: 1.552 tonnellate contro le 1.727 dello scorso anno. Un saldo che, nel complesso del periodo gennaio–luglio, evidenzia un’inversione di tendenza incoraggiante.

“I numeri ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta, ma la sfida non è conclusa – sottolineano dal Comune –. Serve continuare a lavorare insieme, amministrazione e cittadini, per rendere Manfredonia sempre più sostenibile”. Un impegno che si traduce non solo in dati positivi, ma anche in una maggiore consapevolezza collettiva: la differenziata non è soltanto un obbligo, ma un investimento sul futuro della città e sul rispetto dell’ambiente.