Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

LUCREZIA // Incidente Sp115: chi era l’attrice milanese Lucrezia Baccichet
22 Agosto 2025 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo, Matteo Notarangelo: “Diffuse informazioni che offendono la dignità della nostra comunità”

DIGNITA' Monte Sant’Angelo, Matteo Notarangelo: “Diffuse informazioni che offendono la dignità della nostra comunità”

"Alcuni organi di informazione online hanno diffuso una notizia non veritiera, che offende profondamente la dignità e l'onore della nostra comunità"

Matteo Notarangelo, Consigliere Comunale, Città di Monte Sant'Angelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

In queste ore, alcuni organi di informazione online hanno diffuso una notizia non veritiera, che offende profondamente la dignità e l’onore della nostra comunità.

Signor Sindaco, Lei sa bene che quella ricostruzione è frutto di un fraintendimento e, proprio per questo, ritengo che vi sia per Lei un obbligo morale di intervenire pubblicamente con una dichiarazione di rettifica.
Solo un chiarimento ufficiale potrà dimostrare, ancora una volta, il profondo legame che La unisce alla nostra gente, troppo spesso ferita da parole e insinuazioni ingiuste.

Molti di noi, nel corso degli anni, abbiamo affrontato querele per motivi politici, senza mai sottrarci alla verità e al confronto. Lei, invece, ha scelto sinora il silenzio. Ma questo silenzio, oggi, rischia di lasciare che una “non verità” graffi l’immagine e l’identità della nostra Città.

Per questo, annuncio che, in assenza di una sua pubblica rettifica, mi vedrò costretto a sospendermi dai lavori del Consiglio Comunale, in segno di protesta e di tutela della nostra comunità.

Infine, voglio ribadire un principio: se mai, malauguratamente, qualcuno dovesse infastidirLa per le Sue scelte o prese di posizione, sappia che io – e con me l’intera cittadinanza – saremo al Suo fianco, al fianco del Sindaco della Città di Monte Sant’Angelo.

Nota a cura di Matteo Notarangelo, Consigliere Comunale, Città di Monte Sant’Angelo.

1 commenti su "Monte Sant’Angelo, Matteo Notarangelo: “Diffuse informazioni che offendono la dignità della nostra comunità”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.