In queste ore, alcuni organi di informazione online hanno diffuso una notizia non veritiera, che offende profondamente la dignità e l’onore della nostra comunità.

Signor Sindaco, Lei sa bene che quella ricostruzione è frutto di un fraintendimento e, proprio per questo, ritengo che vi sia per Lei un obbligo morale di intervenire pubblicamente con una dichiarazione di rettifica.

Solo un chiarimento ufficiale potrà dimostrare, ancora una volta, il profondo legame che La unisce alla nostra gente, troppo spesso ferita da parole e insinuazioni ingiuste.

Molti di noi, nel corso degli anni, abbiamo affrontato querele per motivi politici, senza mai sottrarci alla verità e al confronto. Lei, invece, ha scelto sinora il silenzio. Ma questo silenzio, oggi, rischia di lasciare che una “non verità” graffi l’immagine e l’identità della nostra Città.

Per questo, annuncio che, in assenza di una sua pubblica rettifica, mi vedrò costretto a sospendermi dai lavori del Consiglio Comunale, in segno di protesta e di tutela della nostra comunità.

Infine, voglio ribadire un principio: se mai, malauguratamente, qualcuno dovesse infastidirLa per le Sue scelte o prese di posizione, sappia che io – e con me l’intera cittadinanza – saremo al Suo fianco, al fianco del Sindaco della Città di Monte Sant’Angelo.

Nota a cura di Matteo Notarangelo, Consigliere Comunale, Città di Monte Sant’Angelo.