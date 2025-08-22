Edizione n° 5801

22 Agosto 2025 - ore  12:30

22 Agosto 2025 - ore  10:14

Monte Sant'Angelo. Sindaco D'Arienzo minacciato prende caffè con i cittadini

D'ARIENZO Monte Sant’Angelo. Sindaco D’Arienzo minacciato prende caffè con i cittadini

"Questo vale per chi fa politica come per ogni cittadino".

Sindaco del Foggiano minacciato prende caffè con i cittadini

Sindaco del Foggiano minacciato prende caffè con i cittadini - ph ansa puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

MONTE SANT’ANGELO, 22 agosto 2025, 16:50. “I social possono essere uno strumento di svago, ma anche molto potente e pericoloso se utilizzato in maniera impropria.

Questo vale per chi fa politica come per ogni cittadino”.

 

“È compito delle istituzioni, della politica e dei soggetti aggregatori – aggiunge – contenere la discussione entro i confini di una dialettica corretta e rispettosa.

Per questo stamattina sono stato a casa di due cittadine di Monte Sant’Angelo: abbiamo condiviso un caffè, un sorriso, la normalità di un incontro tra persone  che credono ancora nella forza della comunità. Quel caffè mi ha ricordato che Monte Sant’Angelo non è fatta di tastiere né di parole vuote: è fatta di persone che si alzano presto ogni giorno, guardano negli occhi chi hanno accanto, costruiscono insieme e difendono ciò che è giusto”. “Noi – conclude – continueremo a lavorare per voi, insieme, con coraggio. Perché ogni gesto, anche il più semplice, come un caffè condiviso, può diventare simbolo di vita, di comunità, di resilienza. E comunque, oggi, ho scoperto che Gina fa un caffè straordinario!”.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

