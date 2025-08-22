Questo vale per chi fa politica come per ogni cittadino”.

“È compito delle istituzioni, della politica e dei soggetti aggregatori – aggiunge – contenere la discussione entro i confini di una dialettica corretta e rispettosa.

Per questo stamattina sono stato a casa di due cittadine di Monte Sant’Angelo: abbiamo condiviso un caffè, un sorriso, la normalità di un incontro tra persone che credono ancora nella forza della comunità. Quel caffè mi ha ricordato che Monte Sant’Angelo non è fatta di tastiere né di parole vuote: è fatta di persone che si alzano presto ogni giorno, guardano negli occhi chi hanno accanto, costruiscono insieme e difendono ciò che è giusto”. “Noi – conclude – continueremo a lavorare per voi, insieme, con coraggio. Perché ogni gesto, anche il più semplice, come un caffè condiviso, può diventare simbolo di vita, di comunità, di resilienza. E comunque, oggi, ho scoperto che Gina fa un caffè straordinario!”.

