23 Agosto 2025 - ore  09:37

23 Agosto 2025 - ore  11:57

Operazione "Mare e Laghi Sicuri 2025": sequestrate attrezzature balneari a Vieste

Sul lungomare Enrico Mattei è stata accertata la presenza di numerosi ombrelloni e attrezzature da mare lasciati sull’arenile oltre il tramonto

Sequestro a Vieste

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Cronaca // Gargano //

Nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste hanno svolto nella mattinata del 21 agosto una mirata attività di controllo a tutela del demanio marittimo lungo le spiagge cittadine.

Durante l’ispezione sul lungomare Enrico Mattei è stata accertata la presenza di numerosi ombrelloni e attrezzature da mare lasciati sull’arenile oltre il tramonto, in violazione dell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia, che vieta l’abbandono su spiagge libere di ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre strutture.

Il controllo ha portato al sequestro di 75 ombrelloni, 45 sdraio e 85 pali conficcati nella sabbia, liberando così oltre 1.500 metri quadrati di spiaggia restituiti alla collettività.

La Guardia Costiera ha annunciato che le attività di verifica e controllo proseguiranno per tutta la stagione estiva, invitando cittadini e operatori a rispettare le normative per garantire la tutela dell’ambiente costiero e il corretto uso civico del mare.

