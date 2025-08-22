Nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste hanno svolto nella mattinata del 21 agosto una mirata attività di controllo a tutela del demanio marittimo lungo le spiagge cittadine.

Durante l’ispezione sul lungomare Enrico Mattei è stata accertata la presenza di numerosi ombrelloni e attrezzature da mare lasciati sull’arenile oltre il tramonto, in violazione dell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia, che vieta l’abbandono su spiagge libere di ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre strutture.

Il controllo ha portato al sequestro di 75 ombrelloni, 45 sdraio e 85 pali conficcati nella sabbia, liberando così oltre 1.500 metri quadrati di spiaggia restituiti alla collettività.

La Guardia Costiera ha annunciato che le attività di verifica e controllo proseguiranno per tutta la stagione estiva, invitando cittadini e operatori a rispettare le normative per garantire la tutela dell’ambiente costiero e il corretto uso civico del mare.