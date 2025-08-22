Edizione n° 5800

FOLLIA Paura al quartiere Ferrovia: uomo armato di mazza di ferro fermato dalle forze dell’ordine

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza in un’area già considerata critica

Redazione
Redazione
22 Agosto 2025
22 Agosto 2025
FOGGIA – Momenti di tensione stamani in area quartiere Ferrovia, dove un uomo, armato di una grossa mazza di ferro, ha seminato panico tra passanti e residenti, colpendo auto in sosta, cassonetti e minacciando alcune persone.

La situazione ha richiesto il pronto intervento di diverse pattuglie delle forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare l’uomo non senza difficoltà. Numerosi cittadini, spaventati dall’accaduto, hanno assistito alle fasi concitate dell’operazione.

Al momento non si registrano feriti gravi, ma restano ingenti i danni a veicoli e arredi urbani. L’uomo è stato condotto in caserma per accertamenti e nei suoi confronti sono in corso le procedure di identificazione e le verifiche del caso.

“L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza in un’area già considerata critica, come più volte sottolineato anche dalle istituzioni locali, che hanno recentemente richiesto un rafforzamento dei presidi di controllo nella città capoluogo”. Lo riporta la pagina fb “DenunciAMOFoggia”.

“E’ l’ennesimo episodio che dimostra come la situazione sia ormai fuori controllo. I cittadini non possono più vivere nella paura, né rassegnarsi a vedere il proprio quartiere ridotto a una zona di degrado e insicurezza quotidiana. Non bastano più promesse o generiche rassicurazioni: la misura è colma. Siamo disperati e chiediamo per l’ennesima volta l’intervento dell’esercito, peraltro richiesto da circa tremila residenti con una petizione. Le istituzioni hanno l’obbligo di obbedire ai voleri dei residenti in quanto sono nostri dipendenti, pagati con le nostre tasse. Solo con un’azione straordinaria si può restituire sicurezza e dignità a chi vive e lavora qui. Questo non è procurato allarme”, dicono i referenti del gruppo fb “Difendiamo il Quartiere Ferrovia“.

