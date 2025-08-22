Quando pensiamo all’Egitto, la mente corre subito alle piramidi, ai faraoni e a quell’aura di mistero che da secoli affascina l’immaginario collettivo. È un mondo che ha ispirato film di successo, romanzi avventurosi e persino giochi online come la slot Book of Dead, in cui l’eco delle leggende egizie continua a rivivere in chiave moderna. L’antico Egitto, con i suoi simboli eterni e la sua cultura straordinaria, esercita ancora oggi un fascino senza tempo sull’Italia, alimentando miti e racconti che accompagnano il nostro modo di sognare e di raccontare storie. Ma oltre al mito, ci sono anche regioni del nostro Paese che hanno intrecciato legami storici ben più concreti con la terra dei faraoni: tra queste, la Puglia occupa un posto speciale, ponte naturale tra l’Italia e l’Oriente mediterraneo.

La Puglia come porta del Mediterraneo

Grazie alla sua posizione geografica, la Puglia è sempre stata una “cerniera” naturale tra l’Italia e l’Oriente. Porti come Brindisi, Taranto e Otranto furono protagonisti di rotte commerciali che mettevano in contatto diretto con Alessandria d’Egitto, città simbolo di cultura e scambi nel Mediterraneo antico.

Epoca romana: Brindisi era il terminale della via Appia, la grande strada che collegava Roma all’Oriente. Da lì partivano navi cariche di merci dirette verso l’Egitto, da cui arrivavano grano, papiro e spezie.

Periodo bizantino: tra VI e XI secolo la Puglia fece parte dell’Impero Bizantino, e i rapporti con l’Egitto (allora anch’esso sotto influenza bizantina fino alla conquista araba) furono frequenti, soprattutto sul piano religioso e culturale.

Medioevo e Crociate: i crociati partivano dai porti pugliesi verso la Terra Santa, incontrando inevitabilmente l’Egitto, crocevia strategico delle rotte commerciali e militari del tempo.

Un filo culturale che non si è mai spezzato

Gli scambi non erano solo economici: l’Egitto affascinava i pugliesi per la sua spiritualità e la sua arte. Non a caso alcune reliquie e manufatti egiziani raggiunsero monasteri e chiese pugliesi. Questo legame, fatto di viaggi, commerci e contaminazioni culturali, ha contribuito a creare una Puglia aperta e cosmopolita, molto più vicina all’Oriente di quanto si immagini.

E se oggi l’Egitto continua a ispirarci con il suo immaginario eterno — tra faraoni che rivivono nei romanzi, nelle pellicole cinematografiche o nei giochi online — in Puglia resta vivo il ricordo di un rapporto che affonda le radici nella storia concreta del Mediterraneo.

E oggi? I rapporti economici tra Puglia ed Egitto

Oltre al passato, ci sono anche connessioni moderne. La Puglia, infatti, mantiene rapporti economici interessanti con l’Egitto, legati soprattutto all’agricoltura, alla meccanica e alla logistica portuale.

Ecco uno specchietto riassuntivo:

Commercio agricolo: importazione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli e cereali.

Meccanica e impiantistica: aziende pugliesi forniscono macchinari per l’agricoltura e l’industria egiziana.

Portualità e logistica: i porti pugliesi restano punti strategici per i traffici con l’Africa settentrionale.

Collaborazioni culturali: iniziative accademiche e scambi universitari mantengono vivo il ponte tra le due sponde del Mediterraneo.

Un ponte tra passato e futuro

Il legame tra Puglia ed Egitto non è solo una suggestione storica, ma un filo che attraversa i secoli. Dai commerci dell’antica Roma ai progetti di cooperazione attuali, questa relazione mostra come il Mediterraneo sia sempre stato un mare che unisce più che separare. E forse è proprio questo il segreto: la Puglia, porta d’Oriente, ed Egitto, terra di antichi misteri, continuano a parlarsi con lo stesso linguaggio di allora — quello degli scambi, delle culture che si incontrano e delle storie che restano impresse nella memoria collettiva. (nota stampa).