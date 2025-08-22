Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

RISPOSTA // “Lo tratta meglio di un figlio”: la “verità” dietro il video virale del cane in giro per Zapponeta
22 Agosto 2025 - ore  12:30

CALEMBOUR

LUCREZIA // Incidente Sp115: chi era l’attrice milanese Lucrezia Baccichet
22 Agosto 2025 - ore  10:14

Puglia ed Egitto, un legame lungo secoli tra Mediterraneo e cultura

EGITTO Puglia ed Egitto, un legame lungo secoli tra Mediterraneo e cultura

Quando pensiamo all’Egitto, la mente corre subito alle piramidi, ai faraoni e a quell’aura di mistero che da secoli affascina l’immaginario collettivo

Il tempio maggiore di Abu Simbel, eretto in onore del faraone Ramses II.

Il tempio maggiore di Abu Simbel, eretto in onore del faraone Ramses II.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Attualità //

Quando pensiamo all’Egitto, la mente corre subito alle piramidi, ai faraoni e a quell’aura di mistero che da secoli affascina l’immaginario collettivo. È un mondo che ha ispirato film di successo, romanzi avventurosi e persino giochi online come la slot Book of Dead, in cui l’eco delle leggende egizie continua a rivivere in chiave moderna. L’antico Egitto, con i suoi simboli eterni e la sua cultura straordinaria, esercita ancora oggi un fascino senza tempo sull’Italia, alimentando miti e racconti che accompagnano il nostro modo di sognare e di raccontare storie. Ma oltre al mito, ci sono anche regioni del nostro Paese che hanno intrecciato legami storici ben più concreti con la terra dei faraoni: tra queste, la Puglia occupa un posto speciale, ponte naturale tra l’Italia e l’Oriente mediterraneo.

La Puglia come porta del Mediterraneo

Grazie alla sua posizione geografica, la Puglia è sempre stata una “cerniera” naturale tra l’Italia e l’Oriente. Porti come Brindisi, Taranto e Otranto furono protagonisti di rotte commerciali che mettevano in contatto diretto con Alessandria d’Egitto, città simbolo di cultura e scambi nel Mediterraneo antico.

  • Epoca romana: Brindisi era il terminale della via Appia, la grande strada che collegava Roma all’Oriente. Da lì partivano navi cariche di merci dirette verso l’Egitto, da cui arrivavano grano, papiro e spezie.
  • Periodo bizantino: tra VI e XI secolo la Puglia fece parte dell’Impero Bizantino, e i rapporti con l’Egitto (allora anch’esso sotto influenza bizantina fino alla conquista araba) furono frequenti, soprattutto sul piano religioso e culturale.
  • Medioevo e Crociate: i crociati partivano dai porti pugliesi verso la Terra Santa, incontrando inevitabilmente l’Egitto, crocevia strategico delle rotte commerciali e militari del tempo.

Un filo culturale che non si è mai spezzato

Gli scambi non erano solo economici: l’Egitto affascinava i pugliesi per la sua spiritualità e la sua arte. Non a caso alcune reliquie e manufatti egiziani raggiunsero monasteri e chiese pugliesi. Questo legame, fatto di viaggi, commerci e contaminazioni culturali, ha contribuito a creare una Puglia aperta e cosmopolita, molto più vicina all’Oriente di quanto si immagini.

E se oggi l’Egitto continua a ispirarci con il suo immaginario eterno — tra faraoni che rivivono nei romanzi, nelle pellicole cinematografiche o nei giochi online — in Puglia resta vivo il ricordo di un rapporto che affonda le radici nella storia concreta del Mediterraneo.

E oggi? I rapporti economici tra Puglia ed Egitto

Oltre al passato, ci sono anche connessioni moderne. La Puglia, infatti, mantiene rapporti economici interessanti con l’Egitto, legati soprattutto all’agricoltura, alla meccanica e alla logistica portuale.

Ecco uno specchietto riassuntivo:

  • Commercio agricolo: importazione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli e cereali.
  • Meccanica e impiantistica: aziende pugliesi forniscono macchinari per l’agricoltura e l’industria egiziana.
  • Portualità e logistica: i porti pugliesi restano punti strategici per i traffici con l’Africa settentrionale.
  • Collaborazioni culturali: iniziative accademiche e scambi universitari mantengono vivo il ponte tra le due sponde del Mediterraneo.

Un ponte tra passato e futuro

Il legame tra Puglia ed Egitto non è solo una suggestione storica, ma un filo che attraversa i secoli. Dai commerci dell’antica Roma ai progetti di cooperazione attuali, questa relazione mostra come il Mediterraneo sia sempre stato un mare che unisce più che separare. E forse è proprio questo il segreto: la Puglia, porta d’Oriente, ed Egitto, terra di antichi misteri, continuano a parlarsi con lo stesso linguaggio di allora — quello degli scambi, delle culture che si incontrano e delle storie che restano impresse nella memoria collettiva. (nota stampa).

 

