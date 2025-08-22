Rifiuti lungo la S.P. 66 a Cerignola: Gens Nova segnala il degrado ambientale

CERIGNOLA (FG) – Nuova segnalazione di degrado ambientale nel territorio di Cerignola. L’associazione Gens Nova O.d.V., guidata dall’avvocato Antonio Maria La Scala, ha inviato una comunicazione ufficiale al Sindaco di Cerignola e al Presidente della Provincia di Foggia denunciando la presenza di rifiuti eterogenei e speciali lungo la bretella della strada provinciale S.P. 66 e nelle aree circostanti.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, l’accumulo dei rifiuti – individuato nelle vicinanze delle coordinate GPS 41°25’07.8″N 15°56’05.9″E – comprende anche sacchi e rifiuti combusti, in evidente violazione delle norme previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela ambientale e dal Codice della Strada.

Gens Nova ha evidenziato la pericolosità della situazione non solo per l’impatto ambientale, ma anche per i rischi per la sicurezza stradale, invitando le istituzioni a intervenire con urgenza per il ripristino dell’area e per scongiurare ulteriori condotte illecite.

L’associazione ha inoltre allegato alla segnalazione rilievi fotografici che documentano in modo chiaro il degrado dell’area.

“La rilevanza stradale del sito impone un’azione immediata – ha dichiarato il presidente di Gens Nova, Antonio Maria La Scala – per preservare il territorio e tutelare i cittadini”.

La segnalazione, datata 22 agosto 2025, rientra nell’impegno costante del gruppo di lavoro dell’associazione per la prevenzione dei fenomeni a danno dell’ambiente, un’attività che negli ultimi mesi si è intensificata in diverse aree della provincia di Foggia.