Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, l’inviata de Le Iene, Roberta Rei, ha condiviso sui social un momento di profondo dolore personale, raccontando di aver subito un aborto a quattro mesi di gravidanza.

«Improvvisamente incinta, improvvisamente felice come mai nella vita», scrive Rei, ricordando la gioia iniziale e la tragica svolta della gravidanza. «La natura ha scelto per te e il dolore è stato il più grande mai provato. Viscerale. Tutto smette di avere senso, ma non sei tu a sceglierlo, è il tuo corpo che piange».

La giornalista racconta anche la difficoltà di affrontare le ore in ospedale: «Ho visto i volti felici delle altre donne e i pianti dei neonati… erano dei coltelli nello stomaco. Non deve essere così per nessuna donna che affronta un aborto».

Attraverso la propria esperienza, Roberta Rei lancia un messaggio di sostegno e solidarietà: «Se c’è una cosa che posso dire alle donne che custodiscono in silenzio questo dolore è che dovete abbracciarvi e chiedere aiuto. Io non ci sono riuscita subito».

Rei sottolinea come la condivisione del suo racconto sia motivata dalla volontà di aiutare chi sta vivendo o ha vissuto situazioni simili: «Oggi sarebbero stati sette mesi. Per me invece sono 40, con enormi consapevolezze in più e un pensiero alle cose belle che arriveranno. Si può essere fragili, non c’è da nasconderlo».

La pubblicazione ha raccolto numerosi commenti di affetto e testimonianze di solidarietà, mostrando quanto la sua esperienza abbia toccato e supportato altre persone che hanno vissuto momenti altrettanto strazianti.

Lo riporta vanityfair.it.