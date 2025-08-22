Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

RISPOSTA // “Lo tratta meglio di un figlio”: la “verità” dietro il video virale del cane in giro per Zapponeta
22 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

ATTRICE // Incidente Sp115: chi era l’attrice milanese Lucrezia Baccichet
22 Agosto 2025 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il diavolo spettegola // Roberta Rei racconta il dolore dell’aborto: “Ho perso un figlio a quattro mesi”

ABORTO Roberta Rei racconta il dolore dell’aborto: “Ho perso un figlio a quattro mesi”

Roberta Rei, ha condiviso sui social un momento di profondo dolore personale, raccontando di aver subito un aborto a quattro mesi di gravidanza

Roberta Rei - Fonte Immagine: repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Il diavolo spettegola //

Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, l’inviata de Le Iene, Roberta Rei, ha condiviso sui social un momento di profondo dolore personale, raccontando di aver subito un aborto a quattro mesi di gravidanza.

«Improvvisamente incinta, improvvisamente felice come mai nella vita», scrive Rei, ricordando la gioia iniziale e la tragica svolta della gravidanza. «La natura ha scelto per te e il dolore è stato il più grande mai provato. Viscerale. Tutto smette di avere senso, ma non sei tu a sceglierlo, è il tuo corpo che piange».

La giornalista racconta anche la difficoltà di affrontare le ore in ospedale: «Ho visto i volti felici delle altre donne e i pianti dei neonati… erano dei coltelli nello stomaco. Non deve essere così per nessuna donna che affronta un aborto».

Attraverso la propria esperienza, Roberta Rei lancia un messaggio di sostegno e solidarietà: «Se c’è una cosa che posso dire alle donne che custodiscono in silenzio questo dolore è che dovete abbracciarvi e chiedere aiuto. Io non ci sono riuscita subito».

Rei sottolinea come la condivisione del suo racconto sia motivata dalla volontà di aiutare chi sta vivendo o ha vissuto situazioni simili: «Oggi sarebbero stati sette mesi. Per me invece sono 40, con enormi consapevolezze in più e un pensiero alle cose belle che arriveranno. Si può essere fragili, non c’è da nasconderlo».

La pubblicazione ha raccolto numerosi commenti di affetto e testimonianze di solidarietà, mostrando quanto la sua esperienza abbia toccato e supportato altre persone che hanno vissuto momenti altrettanto strazianti.

Lo riporta vanityfair.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.