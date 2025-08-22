Sicurezza a Foggia, il Prefetto conferma nuovi dispositivi di controllo

FOGGIA – Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio cittadino, con particolare attenzione alla zona della Stazione, da tempo al centro di criticità legate alla sicurezza urbana. È quanto emerso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi ieri presso la Prefettura di Foggia alla presenza dei sindaci e degli amministratori dei comuni della Capitanata.

Al tavolo erano presenti anche la vicesindaca Lucia Aprile e l’assessore alla Sicurezza Giulio De Santis, che insieme alla sindaca Maria Aida Episcopo hanno espresso soddisfazione per le decisioni assunte.

“Ringraziamo il Prefetto per la consueta e tempestiva attenzione rivolta alle esigenze di sicurezza della nostra città e per l’impegno a consolidare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio cittadino” – hanno dichiarato Episcopo, Aprile e De Santis al termine dell’incontro.

Il Prefetto Maurizio Valiante Grieco, raccogliendo anche l’ultima nota formale inviata dalla sindaca alle autorità competenti, ha confermato l’implementazione dei dispositivi di sicurezza e l’intensificazione dei servizi ad “alto impatto” da parte delle Forze di Polizia nella città di Foggia.

Una decisione che punta a garantire maggiore controllo e tutela per i cittadini, in un contesto che continua a richiedere interventi mirati e coordinati per contrastare fenomeni di microcriminalità e degrado urbano.