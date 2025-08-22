Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

RISPOSTA // “Lo tratta meglio di un figlio”: la “verità” dietro il video virale del cane in giro per Zapponeta
22 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

ATTRICE // Incidente Sp115: chi era l’attrice milanese Lucrezia Baccichet
22 Agosto 2025 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Splendido (Lega): “Valorizzare il personale del Comune di Foggia”

COMUNE Splendido (Lega): “Valorizzare il personale del Comune di Foggia”

"Anche quando tutto si svolge formalmente in regola, l'impressione può risultare diversa"

Splendido (Lega) - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Foggia // Politica //

«È formalmente legittimo affidare l’incarico di direttore di esecuzione del contratto di manutenzione dei pilomat a una figura esterna. Tuttavia, risulta quantomeno sospetta l’assenza di candidati interni: è plausibile che i requisiti richiesti siano stati eccessivamente stringenti, o che il compenso proposto non fosse adeguato rispetto al carico di responsabilità richiesto. Oppure, più semplicemente, potrebbe essersi generata una scarsa motivazione a farsi carico di responsabilità aggiuntive» – dichiara Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale.

«Anche quando tutto si svolge formalmente in regola, l’impressione può risultare diversa. Affidare incarichi così rilevanti a soggetti esterni in un Comune come Foggia, può alimentare il sospetto, anche se così non è, di scelte basate su “scelte personali” piuttosto che sulla meritocrazia e trasparenza».

«La valorizzazione delle risorse umane interne dovrebbe essere una priorità. Occorre garantire che il nostro personale competente non sia escluso. È indispensabile ricostruire la fiducia e dimostrare concretamente che il merito e la responsabilità premiano».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.