«È formalmente legittimo affidare l’incarico di direttore di esecuzione del contratto di manutenzione dei pilomat a una figura esterna. Tuttavia, risulta quantomeno sospetta l’assenza di candidati interni: è plausibile che i requisiti richiesti siano stati eccessivamente stringenti, o che il compenso proposto non fosse adeguato rispetto al carico di responsabilità richiesto. Oppure, più semplicemente, potrebbe essersi generata una scarsa motivazione a farsi carico di responsabilità aggiuntive» – dichiara Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale.

«Anche quando tutto si svolge formalmente in regola, l’impressione può risultare diversa. Affidare incarichi così rilevanti a soggetti esterni in un Comune come Foggia, può alimentare il sospetto, anche se così non è, di scelte basate su “scelte personali” piuttosto che sulla meritocrazia e trasparenza».

«La valorizzazione delle risorse umane interne dovrebbe essere una priorità. Occorre garantire che il nostro personale competente non sia escluso. È indispensabile ricostruire la fiducia e dimostrare concretamente che il merito e la responsabilità premiano».