Un terribile incidente sulla strada statale 655 Bradanica ha causato la morte di Elisabetta Meola e Francesca Formisano, madre e figlia di 54 e 24 anni, residenti ad Ascoli Satriano (Foggia). Lo schianto è avvenuto ieri pomeriggio, 21 agosto, al km 44,200 nel territorio di Melfi (Potenza), nei pressi della zona industriale Stellantis, in direzione Foggia, vicino allo svincolo per Leonessa.

La loro auto si è scontrata frontalmente con un tir, provocando la morte istantanea delle due donne. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti carabinieri, personale del 118, squadre Anas e l’elisoccorso, ma purtroppo ogni soccorso è stato inutile.

Il cordoglio delle comunità locali è immediato: la Pro Loco di Deliceto, paese d’origine di Elisabetta, ha espresso vicinanza alla famiglia definendo l’accaduto un momento tragico senza parole. Grande dolore anche a Sant’Agata di Puglia, dove il marito di Elisabetta, carabiniere, presta servizio, e padre di Francesca.

Una tragedia che colpisce l’intera regione, lasciando un vuoto nelle comunità che si stringono attorno al dolore della famiglia.

Lo riporta bari.corriere.it.