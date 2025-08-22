Il Sindaco di Troia, Dott. Francesco Caserta, ha inviato una lettera urgente al Presidente e ai Consiglieri provinciali, richiedendo interventi immediati per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 115, teatro di numerosi incidenti, l’ultimo dei quali ha causato una giovane vittima e diversi feriti.

Il primo cittadino sottolinea come la pericolosità della S.P. 115 sia ormai nota e che la comunità dei Monti Dauni e di Troia non possa più attendere. Nonostante siano già stati stanziati 1 milione di euro per i lavori, le risorse rischiano di rimanere inutilizzate a causa di contrasti politici e rallentamenti burocratici.

Il Sindaco evidenzia come sia necessario superare ogni ostacolo amministrativo, ponendo al centro dell’azione la tutela della vita dei cittadini e sottolinea che ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili.

L’appello finale di Dott. Caserta è chiaro: è indispensabile intervenire subito, garantendo misure concrete di sicurezza e prevenzione per evitare ulteriori tragedie sulla S.P. 115.