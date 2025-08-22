E’ divenuta concreta la proposta lanciata alcuni mesi fa dall’avvocata foggiana Innocenza Starace di realizzare un murales che raffiguri il volto di Giusy Potenza la ragazzina di 14 anni di Manfredonia (Foggia) uccisa il 13 novembre del 2004. Il progetto, che sarà presentato a Manfredonia il 3 settembre, vedrà la luce, in apertura di anno scolastico, sul muro dell’istituto magistrale della città, lo stesso frequentato all’epoca dalla giovane vittima.

A darne notizia è la stessa Starace che ha assistito parte della famiglia della ragazza uccisa e che è impegnata da anni a tutela delle donne vittime di violenza. Per quel delitto è in carcere, il cugino di secondo grado, Giovanni Potenza, condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione ed attualmente beneficiario del regime di semilibertà.

“Questo progetto è un atto di ribellione corale alla decisione di sottrarre il volto di Giusy alla sua città”, afferma Starace. “Vuole essere anche – aggiunge – un segnale di resistenza e rinascita. Ringrazio Raffaella Fariello l’artista che realizzerà il progetto e l’associazione la Fenice. La sera del 3 settembre sarà deciso insieme, in un atto corale, il murales tra le tante idee pervenute”.

Lo riporta l’ANSA