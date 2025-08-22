Un’altra giornata di dolore ha scosso l’Italia, con una serie di incidenti che hanno strappato alla vita tre bambini e lasciato un altro in condizioni disperate.

Il dramma di Vlady, fuggito dalla guerra e ucciso sulle strisce

Non ce l’ha fatta Vladyslav, 6 anni, investito mercoledì pomeriggio in via Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia), mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre. Il piccolo, arrivato in Veneto solo un mese fa con la mamma e il fratellino tredicenne per sfuggire alla guerra in Ucraina, è morto ieri sera all’ospedale di Padova, dove era ricoverato in rianimazione pediatrica con gravissime lesioni alla testa e alla colonna vertebrale.

Secondo la ricostruzione, la madre stava spingendo la bicicletta carica di borse della spesa, con il bambino sul seggiolino, quando un’auto, una Fiat Panda guidata da un 25enne, ha sorpassato un veicolo fermo e ha travolto il piccolo, scaraventandolo a diversi metri di distanza. La donna è rimasta illesa, ma ha assistito in diretta alla scena.

Il giovane conducente, sotto shock, ha dichiarato di non essersi accorto della presenza di madre e figlio. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Un mese fa la famiglia era stata accolta dalla parrocchia di Murelle, a Villanova di Camposampiero, grazie al supporto della Caritas e di una cooperativa. Di fronte all’inevitabile, i genitori di Vlady hanno compiuto un gesto di straordinaria generosità: hanno autorizzato l’espianto degli organi, trasformando il dolore in speranza per altri bambini in attesa di un trapianto.

Catanzaro, bimbo di due anni travolto nel cortile di casa

Un’altra tragedia si è consumata in Calabria, nel quartiere Janò, alla periferia di Catanzaro. Un bambino di due anni, sfuggito per un attimo alla sorveglianza dei genitori, è stato investito da un furgone in manovra nel cortile di casa.

Il conducente, ignaro di quanto accaduto, è stato rintracciato poco dopo dalla polizia nella sua abitazione. Alla notizia della morte del piccolo, l’uomo è stato colto da malore. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire ogni dettaglio della dinamica.

Bimbo cade dall’auto in corsa, è grave

Sempre nella stessa giornata, un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’auto in movimento. Secondo una prima ricostruzione, il fratellino avrebbe aperto la portiera e sganciato la cintura del seggiolino, facendo precipitare il piccolo sull’asfalto. Le sue condizioni sono molto gravi.

Ragusano, quindicenne muore sotto un trattore

In Sicilia, nelle campagne tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi, un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua, è stato trovato senza vita vicino a una stalla dell’azienda agricola di famiglia. Secondo i primi rilievi, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra. Non è ancora chiaro chi fosse alla guida: le indagini sono in corso.

Un bilancio che fa riflettere

Secondo i dati dell’Osservatorio ASAPS, nel 2024 sono stati 34 i bambini vittime di incidenti stradali in Italia, in calo del 32% rispetto al 2023. Ma il 2025 mostra già un trend allarmante: con le tragedie di queste ore, sono 17 i minori morti dall’inizio dell’anno.

Dati che impongono una riflessione seria sulla sicurezza stradale, sulla vigilanza e sulle misure di prevenzione, affinché la distrazione di un attimo o l’imprudenza non continuino a spezzare vite così giovani.