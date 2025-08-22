Edizione n° 5801

Zapponeta, assalto notturno al bancomat delle Poste: bottino di circa 6mila euro

LADRI Zapponeta, assalto notturno al bancomat delle Poste: bottino di circa 6mila euro

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno utilizzato la cosiddetta “marmotta”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Paura nella notte a Zapponeta, dove intorno alle 4:30 un gruppo di ignoti ha fatto esplodere lo sportello bancomat dell’ufficio postale situato in via Isonzo. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno utilizzato la cosiddetta “marmotta”, un ordigno artigianale frequentemente usato per scardinare i dispositivi ATM, provocando un forte boato che ha svegliato molti residenti della zona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi e le indagini per risalire agli autori del colpo. Dalle prime verifiche, i malviventi sarebbero riusciti a impossessarsi di una parte del contante presente nello sportello automatico, mentre il resto delle banconote è stato macchiato dai sistemi antifurto a inchiostro. Il bottino stimato ammonterebbe a circa 6.000 euro.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare il veicolo utilizzato per la fuga e possibili indizi utili a identificare la banda.

Nessun campo trovato.